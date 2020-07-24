Памфилова назвала даты досрочного голосования на сентябрьских выборах

https://static.news.ru/photo/f0f03006-cd8d-11ea-8261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что досрочное голосование на выборах осенью пройдёт 11 и 12 сентября.

По её словам, закон, который разрешает проводить выборы различного уровня в течение трёх дней, не распространяется на единый день голосования 13 сентября.

Но ранее законодатель, исходя из той ситуации, которая сложилась прежде всего в связи с пандемией, наделил нас возможностью в рамках наших полномочий расширять, то есть определять возможности и порядок досрочного голосования. То есть в данном случае это входит в нашу компетенцию, и мы не преминули этим воспользоваться, — заявила Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Она подчеркнула, что из-за пандемии коронавируса нужно принимать все необходимые меры безопасности. Пандемия «на излёте», но успокаиваться рано, отметила глава ЦИК. По её словам, ситуация с коронавирусом в разных регионах разная, а законопроект о досрочном голосовании стал «требованием времени».

Досрочное голосование в соответствии с предусмотренными формами организации голосования проводится в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8:00 до 20:00 часов по местному времени, — говорится в проекте порядка голосования, которое было рассмотрено на заседании ЦИК.

Памфилова рассказала, что будут применяться разные формы досрочного голосования: в помещении для голосования, вне помещения, на придомовых территориях, на территориях общего пользования, а также досрочное голосование для групп избирателей, проживающих в населённых пунктах без помещений для голосования, с этими пунктами затруднено транспортное сообщение.

С 11 (сентября. — NEWS.ru) предлагается форма голосования досрочного. Именно в эти два дня (11 и 12 сентября. — NEWS.ru) — дополнительные формы, способы голосования. И время у нас будет не так, как досрочка обычно проводится, эпизодически, в какое-то ограниченное время, а с 8:00 до 20:00 она будет проходить, — отметила Памфилова, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что Совет Федерации одобрил закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Такой формат голосования в РФ теперь будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.