Овечкин рассказал о любви Трампа к России

https://static.news.ru/photo/c150944e-1e96-11eb-86f6-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: aleksandrovechkinofficial/instagram.com

Действующий президент США Дональд Трамп — человек, который наслаждается жизнью. Об этом заявил российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Он отметил, что американский лидер с уважением относится к российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом глава Белого дома, по его словам, говорил ему лично.

Он сказал то, что он, во-первых, очень сильно уважает Владимира Владимировича. <...> Очень любит страну нашу, Россию, — сказал Овечкин в интервью телеканалу RTVI.

3 ноября в США прошли выборы президента, сейчас идёт подсчёт голосов. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Для победы одному из них нужно набрать 270 голосов выборщиков.

Как сообщал NEWS.ru, в ходе предвыборного митинга во Флориде 12 октября Трамп заявил, что его оппонент по предвыборной гонке демократ Джо Байден в умственном отношении уступает лидерам России, Китая и КНДР — Владимиру Путину, Си Цзиньпину и Ким Чен Ыну.