Несмотря на экономический кризис и расползающуюся по стране эпидемию коронавируса, Москва продолжает забирать из регионов лучшие кадры. Зачем сейчас ослаблять местные власти и к каким последствиям может привести такая политика, NEWS.ru рассказали опрошенные эксперты.

5 мая в российских СМИ появилась новость о том, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в самом скором времени добровольно оставит свой пост. Эта информация получила официальное подтверждение уже на следующий день после внеочередного заседания городской думы. Пресс-служба нижегородской администрации сообщила, что мэр оставляет свой пост «в связи с переходом на должность в федеральной структуре». В заседании думы принял участие также глава региона Глеб Никитин, с которым Панов обменялся взаимными любезностями и словами благодарности за совместную работу.

Для меня было большой честью служить родному городу и нижегородцам. Ещё раз благодарю Глеба Сергеевича и депутатов за командную работу и поддержку, — сказал на прощание политик и ушёл в ту самую неназванную «федеральную структуру».

Впрочем, журналисты ещё накануне узнали, что Панов продолжит свою карьеру в «Росатоме», где станет спецпредставителем госкорпорации по вопросам развития Арктики и будет заниматься вопросами координации с органами федеральной и региональной власти. Видимо, проблемы мирного атома в Арктике сейчас намного важнее, чем борьба с коронавирусом в Нижнем Новгороде. При этом регион находится на четвёртом месте в России (после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга) по числу выявленных случаев COVID-19, и большинство из них, конечно, приходится на областной центр. Никаких оснований говорить о том, что борьба с эпидемией близка к завершению, нет. Но решать эту проблему будет уже другой человек: исполняющим обязанности главы города стал 40-летний Юрий Шалабаев — победитель конкурса «Лидеры России 2018-2019».

Юрий Шалабаев admgor.nnov.ru

А совсем недавно важного в условиях борьбы с коронавирусом человека лишилась Самарская область. Глава Минздрава региона Михаил Ратманов ушёл в отставку, чтобы перейти под крыло Вероники Скворцовой в Федеральном медико-биологическом агентстве, чем раздосадовал местного губернатора Дмитрия Азарова. И если в этом случае ещё можно говорить, что кадровый перевод опытного специалиста обусловлен необходимостью чем-то жертвовать ради общего блага, то нижегородская история вызывает лишь вопросы. К Москве и москвичам в регионах относятся и так без особого пиетета, а после того как COVID-19 начал расползаться по стране именно из столицы, местами стало доходить до откровенной враждебности. Вряд ли на этом фоне «обезглавливание» города-миллионника поспособствует укреплению любви и уважения по отношению к центру.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru предположил, что перевод нижегородского мэра в «Росатом» в большей степени связан с региональным политическим противостоянием.

Несмотря на взаимные комплименты экс-мэра и губернатора, думаю, что двум медведям стало непросто делить одну берлогу. Две сильные личности. Оба талантливые управленцы и администраторы. Всё к лучшему. Владимир Панов ушел на повышение. Глеб Никитин остался в регионе. И овцы сыты, и волки целы. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

В свою очередь, директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов полагает, что смена мэра в Нижнем Новгороде в большей степени была вызвана тем, что Глеб Никитин был недоволен работой Владимира Панова.

Сама причина недовольства может заключаться в том, что Никитин видел в Панове в среднесрочной перспективе своего возможного конкурента, потому что растёт недовольство Никитиным на фоне отсутствия каких-либо реальных достижений. Жители региона уже откровенно высказываются в том смысле, что к губернатору есть много вопросов, он очень сильно уступает в управлении Валерию Шанцеву (предыдущему главе региона. — NEWS.ru), при этом очень много пиарится в социальных сетях. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Фетисов полагает, что именно такое положение вещей стало фактором, из-за которого Никитин стал настаивать на отставке Панова. При этом он считает, что переход в «Росатом» не имеет какого-то подтекста, а вызван только тем, что там была подходящая должность, а мэр согласился на неё, чтобы не остаться без работы.

Что касается антимосковских настроений, то я не думаю, что конкретно эта история как-то в них выльется. В принципе, такие настроения действительно, растут, но уход Панова на них вряд ли повлияет. Другой вопрос — кто заменит Панова: будет он из местных или из «варягов» и если будет «варягом», насколько быстро он сможет показать жителям города, что стал «своим». И если этого у него не получится, то ситуацию действительно можно будет расценивать как способную повлиять на рост антимосковских настроений, — отметил эксперт.

Так или иначе, можно констатировать одно: если в условиях распространяющейся эпидемии и нарастания проблем, вызванных экономическим кризисом, политики считают своей первоочередной задачей разборки с потенциальными конкурентами, то можно сказать, что они не совсем верно расставляют приоритеты.

Над материалом также работал Сергей Изотов.