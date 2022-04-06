«Они выдумали Бучу»: Цеков о провокациях против России

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что Россия должна держать ухо востро, так как на Западе над провокациями работают огромные структуры. Они направлены на страны, которые им не угодили. Это касается России и Китая, которого европейцы и американцы боятся.

Они постоянно выдумывают обвинения — и эти обвинения используют не только против нас, но и против других стран, как против Ирака, например. Что касается нас — у них постоянно это: то они выдумали дело Скрипалей, то дело Навального. Ввели санкции за это. Сейчас выдумали Бучу. Они выдумали этот проект — «анти-Россия», и направляли против нас. Но с нами они, конечно, подавятся. Я думаю, что всем понятно, что сейчас будет другое мироустройство и другие отношения, — считает Цеков.

Кроме того, он прокомментировал мнение зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, который сравнил антироссийские санкции с методом инквизиции.

Я скажу, что у Дмитрия Анатольевича вообще меткие оценки были тем событиям, что происходят. В последние два месяца, с момента начала военной операции. Я вам скажу — пришло время, раньше завуалированно говорили, дипломатическим языком, а сейчас больше свободы в высказываниях. И прежде всего в высказываниях наших врагов — Евросоюза, США, — подытожил спикер.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета санкций против РФ из-за ситуации в украинском городе Буче. По его словам, есть серьёзные доказательства военных преступлений.