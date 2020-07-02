Очередной тезис о проведении досрочных выборов в Государственную думу, озвученный на сей раз лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, может быть не столько тестированием настроений электората, сколько проверкой Кремлём готовности политических сил России к предстоящей процедуре. Об этом NEWS.ru сообщил источник в нижней палате российского парламента. Аналогичное мнение высказал и директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что сейчас в Администрации президента идут серьёзные дебаты по самым разным вопросам. Но главным он назвал выстраивание дальнейшей архитектуры внутренней политики, «потому как новая Конституция задала абсолютно другую систему власти в России».

С завидной периодичностью

Идея о проведении досрочных выборов в Государственную думу уже не нова. Первые слухи появились ещё прошлым летом. Однако официальные лица опровергали информацию. Лишь 11 марта впервые публично с этими словами выступил во время пленарного заседания Госдумы единоросс Александр Карелин, предложив соответствующую поправку в пакет по изменениям в Конституцию РФ. Ранее о самороспуске Госдумы заявлял и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. СМИ сообщали и о готовности руководителя «Справедливой России» Сергея Миронова поддержать предложение.

Однако после протеста коммунистов присутствовавший на думском заседании президент России Владимир Путин не одобрил идею, отметив важность единого мнения в парламенте по данному вопросу.

В день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ Миронов выступил с этим предложением в эфире федерального телеканала, назвав шаг логичным. В ЛДПР вновь повторили свои слова о том, что партия всегда готова к выборам.

Как отметил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилов (ЛДПР), партия никогда не впадает в предвыборную спячку и всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности.

Наша пропаганда работает, ведёт диалог с людьми в социальных сетях, депутаты на всех уровнях работают с нашими гражданами. И лидер ЛДПР, в отличие от других партийных лидеров, постоянно проводит различные мероприятия, встречи, что также мобилизует сторонников нашей партии. Ярослав Нилов председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ

От официальных представителей КПРФ, которые ранее выступили против роспуска Госдумы, комментарий получить не удалось. По словам депутата, входящего во фракции партии, первого заместителя председателя думского комитета по образованию и науке Николая Смолина, никакой необходимости в проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента нет.

Я не знаю, что знает по этому поводу Сергей Михайлович Миронов, но я хочу напомнить, что никто не гарантирует отсутствие второй волны коронавируса. И мы уже проводили голосование в течение недели в период, когда ещё не совсем закончилась первая волна. Поэтому, как мне представляется, никакой необходимости в досрочных выборах в Госдуму нет. Может быть, что-то другое думает Администрация президента, чью позицию озвучивает Сергей Миронов, но мне об этом неизвестно. Хотя исключить досрочные выборы я не могу. Для этого требуется решение АП и Конституционного суда, потому что другого законного способа проводить досрочные выборы в ГД я не вижу. Олег Смолин первый заместитель председателя комитета ГД по образованию первый заместитель председателя комитета ГД по образованию

Во фракции «Единая Россия» комментариев по поводу досрочных выборов в нижнюю палату парламента получить не удалось.

Решение — за Путиным

Экспертное сообщество сходится во мнении, что сейчас в Администрации президента ведётся активная работа по переформатированию многих направлений во внутренней политике государства. И один из важнейших вопросов связан именно с федеральными электоральными процессами после конституционной реформы.

По мнению директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, высказывание Миронова является тестированием уровня готовности российской политической системы к следующим большим выборам. И решение, по словам эксперта, может быть принято уже в самое ближайшее время, чтобы провести парламентские выборы уже в декабре.

Миронов ничего не сказал бы, если бы не получил на это санкцию. Главный вопрос в том — кто дал эту санкцию. Внутренняя политика АП сейчас однобашенная, но многоподъездная. Какой из подъездов послал Миронову этот сигнал, и кто это сделал — это вопрос. Но при АП сейчас идут достаточно серьёзные дебаты по самым разным вопросам, а самое главное — по поводу дальнейшей архитектуры внутренней политики, потому как новая Конституция задала абсолютно другую систему власти в России. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Также эксперт в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что для власти в таком решении есть как плюсы, так и минусы. В качестве положительных моментов Добромелов отмечает триумфальные результаты после голосования по поправкам, на волне которых можно будет провести выборы, не дожидаясь 2021 года.

К зиме серьёзных потрясений не планируется, поэтому почему бы не провести, потому как возможность у оппонентов мобилизоваться будет меньше. Это излюбленный приём — загнать оппонентов в цейтнот, потому что всем партиям придётся, по сути, с колёс (остаётся сентябрь, октябрь, ноябрь) подбирать и раскручивать кандидатов по мажоритарке и так далее. Обычно эта история планируется на год. А у власти всё-таки возможностей для быстрой, оперативной и эффективной кампании гораздо больше, — добавил он.

Среди минусов, по его мнению, — пониженный социальный фон и сокращение доходов населения к осени, не самая лучшая ситуация в экономике и возможные увольнения в малом и среднем бизнесе.

Как с этим работать — определённый вопрос. А сделать это вольготно, с возможностью использования любых технологий, как было на голосовании по поправкам, — с обычными выборами этот фокус вряд ли пройдёт, хотя это будут активно продвигать и муссировать, — уверен политолог.

По мнению директора консалтингового агентства NPR Group Дмитрия Фетисова, для проведения досрочных выборов в Госдуму сегодня достаточно много аргументов, начиная с того, что Кремль будет выстраивать некий политический консенсус вокруг новой Конституции в рамках транзита власти.

Скорее всего, заявление Миронова было согласовано с Кремлём и как раз ставило перед собой цель в очередной раз прощупать настроение по этому вопросу не столько общественности, сколько политических элит. Такое обновление Государственной думы было бы очень логичным, тем более она сейчас существенно изменила свой имидж и в целом находится на пике доверия, которое растёт в последние годы работы нынешнего созыва. При этом немаловажный момент и в том, что рейтинги ЕР далеки от идеальных и, возможно, при неблагополучных экономических событиях, о которых говорят многие экономисты, уже в 2021 году Кремль может столкнуться с такой проблемой, как падение доверия к институтам власти, и опять же выгадать полгода для проведения досрочных выборов. Для «Единой России» это существенно повысило бы шансы получить подконтрольную Думу. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Собеседник NEWS.ru при этом не исключает, что решение по данному вопросу будет приниматься в самый последний момент и лично Путиным на основе всех факторов, включая негативные — эпидемиологическую обстановку и усталость электората, который окажется сложно мобилизовать после общероссийского голосования и единого дня голосования.

У нас есть ещё один немаловажный фактор: текущим созывам Госдумы и Совета Федерации нужно будет принять множество нормативных актов, чтобы обеспечить применение поправок в Конституцию, за которую вчера проголосовали. И вопрос о проведении досрочных выборов, если я не ошибаюсь, в данный момент никак не затронут, но в любом случае мы получаем такой фактор — успеет ли текущий созыв ГД справиться с этими обязанностями в кратчайшие сроки — если в Кремле всё же захотят проводить выборы досрочно. Но, в принципе, здесь всё понятно, потому что если задача по досрочным выборам будет поставлена, то текущий созыв под руководством Володина вполне с ней справится. Всё зависит от решения президента, — резюмировал Фетисов.

А законодательная работа в обеих палатах парламента предстоит действительно серьёзная. По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), для реализации ряда конституционных изменений необходимо принять поправки в более чем 100 действующих законов. О порядка 90 нормативных актах для развития новых норм Основного закона заявила и председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.