«Нужно задуматься Европе и миру»: Клинцевич ответил на выпад Эстонии

https://static.news.ru/photo/f4357b4e-8a1d-11ea-a867-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководители прибалтийских стран, находящиеся у власти, очень вольно трактуют память о русском советском солдате, спасшем мир от фашистской чумы. Об этом заявил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Таким образом он прокомментировал заявление главы эстонского парламента Хенн Пыллуаас, который объявил российскую акцию «Бессмертный полк» символом репрессий и убийств эстонского народа. При этом Клинцевич намерен обратиться из-за данного высказывания в соответствующие международные инстанции, пишет «Ридус».

Тут нужно задуматься Европе, миру и прибалтийским народам, руководители которых стали у власти, сегодня так вольно трактующие память о русском советском солдате, который спас Россию, спас Европу, спас мир от фашистской чумы. Мы обратимся по поводу данного высказывания в соответствующие международные инстанции. Мы не позволим затоптать память нашего солдата-победителя, которую накануне 75-летней годовщины Победы они пытаются исковеркать, — сказал сенатор.

Пыллуаас ранее назвал 9 Мая для эстонцев символом 50-летия притеснений и оккупации. При этом Клинцевич призвал к подобным заявлениям всерьёз не относиться и не комментировать слова «внука нацистского преступника, которым является Хенн Пыллуаас».

Сенатора возмутило, что в это сложное время, с которым сейчас столкнулся мир из-за распространения коронавируса, власти Эстонии продолжают насаждать идеологию нацистов и организовывать факельные шествия с людьми в нацистской форме.

Как писал NEWS.ru , ранее украинцев возмутила карта с российским Крымом в эстонском школьном учебнике.