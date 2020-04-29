Новым послом России в Афганистане стал Дмитрий Жирнов

Дмитрий Жирнов назначен новым послом России в Афганистане, сменив на этом посту Александра Мантыцкого.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ
Назначить Жирнова Дмитрия Александровича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Афганистан, — говорится в указе.
Его предшественник на этой должности Александр Мантыцкий занимал пост главы дипмиссии в Кабуле с 2014 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Георгий Борисенко назначен послом России в Египте. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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