Новым послом России в Афганистане стал Дмитрий Жирнов

https://static.news.ru/photo/6fd4d090-8a2a-11ea-a72e-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 2.5/wikimedia.org

Дмитрий Жирнов назначен новым послом России в Афганистане, сменив на этом посту Александра Мантыцкого.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Назначить Жирнова Дмитрия Александровича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Афганистан, — говорится в указе.

Его предшественник на этой должности Александр Мантыцкий занимал пост главы дипмиссии в Кабуле с 2014 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Георгий Борисенко назначен послом России в Египте. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.