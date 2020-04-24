Последние несколько дней пиарщики Кремля похоже используют новый «креатив». Уже прошло четыре разговора Владимира Путина с губернаторами (Приморского края Олегом Кожемяко, Калининградской области Антоном Алихановым, Свердловской области Евгением Куйвашевым, Воронежской области Александром Гусевым) по одному сценарию — президент общается с главой региона по видеосвязи, в ходе сеанса собеседник о чем-то просит высшего руководителя, тот тут же соединяется с соответствующим министром и даёт ему соответствующие поручения.

Например, глава Пермского края пожаловался президенту на нехватку денег для строительства мостов. Владимир Путин тут же по телефону связался с министром транспорта Евгением Дитрихом и поручил последнему урегулировать вопрос.

Никогда прежде такие подробности разговоров президента и губернаторов не всплывали и общественности не демонстрировались. Теперь же перед нами предстаёт как бы изнанка работы государственной машины. Любой посетитель сайта президента может как бы присутствовать при разговоре главы государства с региональными и федеральными чиновниками.

Владимир Путин kremlin.ru

Для чего это делается? Возникает закономерный вопрос. Думается, ответ прост. Такая беспрецедентная гласность напрямую связана с нынешней пандемией коронавируса. Социально-экономическая ситуация в России усугубляется, это отражается на общественно-политической сфере. Мы уже писали и о событиях во Владикавказе, и о виртуальных митингах в Ростове-на-Дону и других городах России. Несомненно, худшие времена ещё впереди, в ближайшее время карантин никто снимать не собирается. Страна не работает фактически уже месяц. Пока люди живут на имеющиеся сбережения, но они тают.

Причем последствия кризиса очень далекоидущие. Такое резкое снижение числа поездок, перевозок и перелетов означает падение потребления топлива. Профильный министр Александр Новак уже сказал, что использование бензина сократилось на 40-50%, дизтоплива — на 30%, а авиакеросина — на 50-60%. Это удар и по розничной торговле нефтепродуктами, и по оптовикам, и по переработчикам, и по добытчикам — если смотреть по цепочке. Туристический бизнес — и внешний, и внутренний — замер весь. Тоже самое касается гостиничного и развлекательного.

В этих условиях людям необходим если не свет в конце туннеля, то, по крайней мере, демонстрация неустанной заботы о себе. Прежние оперативки по видео у президента мало что говорили населению. Они посвящались вопросам абстрактным — макроэкономика, строительство многофункциональных медицинских центров и т.д. Да, понятно, что в глазах чиновников это всё вовсе не абстрактно, а вполне конкретно, но люди это ощущают совсем не так. Их волнует не столько наличие коек и масок, поскольку все понимают, что риск заразиться для каждого в отдельности слишком невелик, сколько состояние их финансов и перспективы работы. Думается, те кто выходил на митинг во Владикавказе или ставил метки с гневными комментариями в Интернете, не прониклись сознанием великих усилий власти о себе.

kremlin.ru

В Кремле это ясно осознают, и потому ищут новые пути и способы, как оживить информационную картинку, как неформальнее подойти к пиар-сопровождению действий власти. Новые ходы со встречами с губернаторами — одно из таких «ноу-хау». Людям демонстрируют как президент, и губернаторы, и министры стараются, как оперативно они откликаются на просьбы и пожелания. Это уже интереснее, чем скучные и утомительные совещания, на которых губернаторы порой часами стоят в ожидании того, что им дадут слово на пять минут для отчёта.

Есть и вторая важная составляющая в таком сценарии «встреч» (кремлевская пресс-служба так и называет это «встречами»). Это показ поддержки губернаторов сверху. В начале апреля президент сделал довольно жёсткое заявление, что он будет рассматривать как преступную халатность любую нераспорядительность местной власти, и последствия для неё будут не только административными. Это был так сказать, «кнут». Но нужен и «пряник». Губернаторам дают понять, что за хорошую работу их всегда поддержат и помогут. С них нельзя только спрашивать, нужно и что-то давать.

Что же, посмотрим, насколько оценят изобретательность пресс-службы и население, и губернаторы. И подождём — что в ближайшем будущем нам ещё покажут новенького по этой части. Есть предположение, что на нынешней «гласности» в Кремле не остановятся.