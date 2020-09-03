«Новые люди» дошли до регионов

Партия «Новые люди» бизнесмена Алексея Нечаева вошла в пятёрку ведущих политических сил среди избирателей пяти российских регионов. По данным опроса ВЦИОМ, в Калужской, Костромской, Рязанской, Новосибирской областях новое объединение уверенно набирает более 5% голосов на предстоящих выборах в региональный парламент, а в Томске, где пройдут выборы в городскую думу, уровень её поддержки превышает 10%. Вместе с тем, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, «политическое чудо» Алексея Нечаева в основном связано с финансовым и административным ресурсом и, скорее всего, к выборам в Государственную думу эта партия раскрутиться не сможет даже несмотря на очень активную поддержку со стороны Администрации президента.

Алексей Нечаев Мы — партия «Новые люди»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты четырёх волн опроса избирателей в Калужской, Костромской, Рязанской, Новосибирской областях и Томске в преддверии выборов в местные парламенты, которые пройдут в этом году с 11 по 13 сентября. Согласно результатам исследования, от трети до половины избирателей в указанных регионах определились с выбором партии и заявили о своём намерении принять участие в голосовании. Помимо традиционных парламентских партий в пятёрку ведущих политических сил попали и недавно созданные политические объединения «Новые люди» и «За правду!».

Партия «Новые люди» вошла в число лидирующих партий, за которые планируют проголосовать избиратели, определившиеся с партийными предпочтениями и собирающиеся голосовать. Также в число лидеров партийных предпочтений российского электората вошли: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и, в зависимости от области, «Справедливая Россия», Партия пенсионеров и «За правду», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Интересно, что ранее политический телеграм-канал «Незыгарь» также назвал Алексея Нечаева лидером рейтинга среди партий «второго эшелона». «Новые люди» и «За правду!» стали самыми успешными политическими проектами и по оценке Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Так, согласно этому исследованию , партия Захара Прилепина сумела создать региональные отделения в 61 регионе, а её кандидаты допущены к предвыборным кампаниям в восьми регионах. При этом, как утверждают эксперты ЦПК, лидерство по части информационной наполненности сайтов удерживают «Новые люди».

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что данные ВЦИОМ свидетельствуют: лидером доверия и электоральных предпочтений остаётся «Единая Россия», а в «большую тройку» по-прежнему входят КПРФ и ЛДПР, существенно уступающие ей.

В ряде регионов ВЦИОМ фиксирует изменения во «втором эшелоне» партий: к «Справедливой России», «Коммунистам России» и Партии пенсионеров добавились новые игроки — партии «Новые люди» и «За правду!». Старт их кампаний был несколько запоздалым, узнаваемость, по данным ВЦИОМ, относительно невысока. Тем не менее у них есть шансы на победу в некоторых региональных законодательных собраниях. Думаю, по итогам парламентских выборов они могут сформировать мини-фракции (состоящие из одномандатников) в Государственной думе. Впрочем, «Новые люди» ведут сейчас мощную кампанию, и результаты социологического исследования вполне могут носить ситуативный характер. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

По мнению политконсультанта Алёны Август, привлекательность новых политических сил для избирателя обусловлена прежде всего в «не очень активном, а практически высушенном, политическом поле, на котором любой новый игрок имеет большие шансы». Однако эксперт сомневается в перспективах партии «Новые люди» по оценке ВЦИОМ.

Наблюдая за тем, как этот процесс идёт в регионах вживую, я бы не сказала, что эта партия особо выделяется среди ряда других. Возможно, им помогают методы сетевого маркетинга, используемые для продвижения коммерческой продукции. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Политтехнолог Дмитрий Фетисов в свою очередь объяснил высокие позиции «Новых людей» мощной поддержкой партии со стороны внутриполитического блока администрации президента (АП), которая в свою очередь транслируется уже в медийную и поддержку на местах. По мнению эксперта, максимум партия в этих пяти регионах может рассчитывать на один-два мандата в представительных органах.

При этом надо учитывать, что, во-первых, Нечаева уже вынудили потратить очень значительные финансовые ресурсы на проведение избирательных кампаний, и он скорее всего рассчитывал на более высокий результат, чем тот который получит. Соответственно он уже может задуматься о целесообразности таких трат в преддверии кампании в Госдуму и отказаться от дальнейшего финансирования партии. Во-вторых, как мы уже прекрасно понимаем, нас скорее всего ждёт смена внутриполитического блока администрации президента и нет никаких гарантий того, что новый его состав будет поддерживать партию «Новые люди». И даже если рассчитывать, что «Новые люди» получат тот уровень административной поддержки, который есть у них сейчас, то всё равно их шансы на прохождение в Государственную думу выглядят очень сомнительными. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Не видит никаких шансов на попадание «Новых людей» в Госдуму и руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв.

Всё, что я вижу, это раскрутку АП нового проекта. Впрочем, пока бессодержательного, — уточнил он.

Политолог Григорий Добромелов в беседе с NEWS.ru заметил, что каждая из этих новых партий сделала ставку на один-два региона, для того чтобы гарантированно пройти в региональные парламенты и не собирать подписи на выборы в Госдуму. Повышенную известность «Новых людей» эксперт связывает исключительно с активной предвыборной кампанией на фоне того, что другие партии вообще её практически не ведут в регионах.

В большей степени она напоминает рекламную компанию какого-нибудь обычного бизнеса. В этом плане Алексей Нечаев в принципе строит партию как бизнес-структуру, считая что людям можно продать идеи по такому же принципу как и косметику. Это конечно так не работает, но в нескольких регионах с учётом тех финансов, которые вкладываются, «Новые люди» могут получить проходные места в региональные парламенты. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

Эксперт считает, что пока рано говорит о шансах новых политических сил пройти в Госдуму, так как многое будет зависеть не только от их попадания в региональные парламенты, но и от времени проведения думских выборов. В любом случае федеральная кампания будет более агрессивной, чем региональная, при которой для новых партий созданы «вегетарианские условия и режим максимального благоденствия», уверен он.

Над материалом также работала Виктория Немис.