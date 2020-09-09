Нобелевской премии предсказали потерю сакрального смысла

https://static.news.ru/photo/1990d226-f2a6-11ea-a0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

Нобелевская премия давно потеряла свой престиж и сакральное значение, превратившись в политический инструмент. Предложение удостоить главу США Дональда Трампа кандидатом на премию мира подтверждает это, считают эксперты.

Нобелевскую премию уже настолько дискредитировали, обесценили, что она перестала нести свой сакральный смысл, который был первоначально. Мы привыкли к тому, что нобелевские лауреаты — это те, кто несет некий смысл. Но премия стала инструментом в политике, — цитирует РИА Новости политолога Марата Баширова.

Он добавил, что премию сейчас воспринимают в качестве возможности заработать. Эксперт посетовал, что в нобелевском комитете пошли на поводу у подобных веяний. Но аналитик обратил внимание на то, что Трамп за время своего президентства действительно не развязал ни одного военного конфликта, чем отличается от многих других глав Соединённых Штатов Америки.

Похожего мнения придерживается профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. В качестве примера он привёл предшественника Трампа — Барака Обаму, начинавшего войны. Но это не помешало ему в 2009-м стать лауреатом Нобелевской премии мира. Эксперт полагает, что рядом с Обамой нынешний лидер США заслуживает «две Нобелевских премии», так как не развязывал новых вооружённых конфликтов, а старые войны заморозил.