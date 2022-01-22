Названы мероприятия, в которых примет участие Путин на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт заседание Совбеза РФ, совещание с кабмином, пообщается с олимпийской сборной РФ по телемосту, а также встретится со студентами. Кроме того, в стране будет отмечаться годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ежегодно глава государства участвует в различных памятных мероприятиях, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Президент пообщается с олимпийцами по телемосту — так как спортсмены сейчас, перед соревнованиями, должны жить в режиме карантина. Встретится Путин и со студентами — ведь скоро Татьянин день, — заявили в программе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин за всё время пандемии ни разу не заразился коронавирусом. Представитель Кремля отметил, что глава государства чувствует себя хорошо и находится в рабочем настроении.

Песков ранее заявил, что послание главы государства Федеральному собранию может быть отложено на несколько недель из-за распространения штамма коронавируса «омикрон». Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в условиях пандемии Путин предпочитает комбинированный режим работы. При этом он старается минимизировать публичные мероприятия.