https://static.news.ru/photo/5ba1e398-3970-11ea-909b-fa163e074e61_660.jpg Константин Носков Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

И. о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не войдёт в состав нового правительства. Его отставка может быть связана с недовольством реализацией проекта «Цифровая экономика».

На пост министра, в частности, рекомендован председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Также в кандидатах на пост — вице-премьер по цифровым технологиям «Ростелекома» Максут Шадаев, пишет РБК.

Нет пока и кадровых решений по руководству Минкомсвязи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Управления делами президента РФ поменяли табличку у дверей кабинета председателя правительства. Металлическая табличка изготовлена на одном из отечественных предприятий и соответствует стандартам оформления, которые приняты в Доме правительства.