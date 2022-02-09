Назван возможный преемник Владимира Жириновского

Политолог Максим Жаров считает, что возможным преемником Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР может стать заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. О этом специалист заявил в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, уже давно ходят слухи, что ЛДПР хотят «сделать» под Дмитрия Медведева, так как без Жириновского она мало что из себя представляет. Только при самом худшем развитии событий партию отдадут кому-либо из «настоящих либералов», отметил специалист.

Сейчас Медведев в Совбезе и является одним из лидеров ЕР, но тем не менее если будет конфигурация с переформатированием в ЕР с её ребрендингом (в том числе оно будет производиться в связке с ребрендингом ЛДПР). Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно, — считает Жаров.

Ранее вирусолог Виталий Зверев заявил, что глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский сгубил свой иммунитет, привившись от коронавируса восемь раз. Повторными прививками не нужно увлекаться, они влияют на иммунную систему.