Назван возможный преемник Владимира Жириновского

Политолог Максим Жаров считает, что возможным преемником Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР может стать заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. О этом специалист заявил в беседе с URA.RU.
По словам эксперта, уже давно
Сейчас Медведев в Совбезе и является одним из лидеров ЕР, но тем не менее если будет конфигурация с переформатированием в ЕР с её ребрендингом (в том числе оно будет производиться в связке с ребрендингом ЛДПР). Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно, — считает Жаров.
Ранее вирусолог Виталий Зверев заявил, что глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский сгубил свой иммунитет, привившись от коронавируса восемь раз. Повторными прививками не нужно увлекаться, они влияют на иммунную систему.