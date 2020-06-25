Известный политолог, человек ныне с безупречным либерально-оппозиционным бэкграундом, а в прошлом ещё и идеологический подрядчик Кремля, открыл на волнах прогрессивной радиостанции имя очередного преемника Владимира Путина — Кирилла Дмитриева. Причём открыл в тот момент, когда в ходе плебисцита по конституционным поправкам с их «обнулением», эта скользкая тема как бы вообще ушла на второй план.

Но такая игра воображения понятна. Если государственники допускают, что действующий президент покинет свой пост в 2024 году, то непримиримые либералы ждут его отставки буквально со дня на день и уже точно в году следующем. Но поскольку прежние варианты преемников — Дмитрий Медведев и тульский губернатор Алексей Дюмин — уже как бы отыграны, то публике для поддержания интереса к теме преподносится новое имя — Кирилл Дмитриев. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансист и дипломат с гарвардским дипломом, активно совмещающий свою инвестиционную функцию с выполнением сугубо конфиденциальных миссий. В частности, считается, что именно он установил на Сейшелах контакт с окружением Дональда Трампа ещё до его избрания, провел конфиденциальную часть переговоров с Саудовской Аравией. И, видимо, не зря имеет орден королевства.

Словом, посвященное в сугубые секреты доверенное лицо для выполнения сложнейших и конфиденциальных миссий, носитель прямых президентских месседжей, порученец высокого класса. Заодно для усиления тезиса о его возможном преемничестве ему приписывают как бы неофициальное членство в президентской семье: дескать, его супруга Наталья Попова в фонде «Иннопрактика» при МГУ, занимающемся прорывными технологиями, является заместительницей Екатерины Тихоновой, которую называют дочерью Путина. Сам же Дмитриев входит в попечительский совет фонда наряду с Игорем Сечиным и Сергеем Чемезовым. Такая вот сложная квазиродственная конструкция.

Так или иначе, но когда формировалось последнее правительство Дмитрия Медведева, шли кулуарные разговоры о том, что притомившийся от своей нелегкой миссии семидесятилетний Сергей Лавров получит какую-нибудь почётную синекуру, например, в Совете безопасности, а в его кресло сядет тот самый Кирилл Дмитриев. Словом, уже тогда глава РФПИ числился в государственном резерве самой высокой пробы. Проблема, однако, в том, что человек он абсолютно непубличный. Да и фонд его стал известен широкой публике только в разгар пандемии, поскольку его средства были срочно направлены на приобретение экспресс-тестов, а заодно РФПИ профинансировал рекламную акцию по поставкам за океан ценного медицинского оборудования.

В остальном семья Дмитриева-Поповой предпочитает вести образ жизни состоятельных буржуа. Тем более, что у семейного клана, как считается, немало собственных бизнесов. К тому же родился Кирилл Дмитриев, имеющий репутацию плейбоя, в 1979 году в Киеве, сделал себе имя, занимаясь инвестициями украинского олигарха Виктора Пинчука, одно время считавшегося пророссийским. А значит, не исключено, что у него было в какой-то момент иностранное гражданство, что мало совместимо по новой конституционной формуле с возможностью баллотироваться в президенты.

Словом, у Дмитриева лучезарные карьерные перспективы, но отнюдь не президентские. Однако такой вброс не только создает белый шум и оживляет информационную повестку, но возвращает публику к вопросу о перспективах смены власти, то есть к вопросу, который чрезвычайно занимает некоторую часть нашего общества. Особенно на фоне ажиотажа подготовки плебисцита.