Набиуллина: Россия привыкла жить в условиях санкций

https://static.news.ru/photo/cccfccc6-153c-11eb-bd5a-fa163e074e61_660.jpgЭльвира НабиуллинаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия привыкла жить в условиях санкций, экономика страны становится устойчивее к подобным рискам, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Что касается возможных санкций, ну мы уже привыкли жить в условиях постоянных угроз и рисков санкций. Здесь, с этой точки зрения, ничего нового нет, — отметила Набиуллина, слова которой приводит РИА Новости.
Она также добавила, что главной целью является повышение устойчивости финансовой системы страны.
Ранее NEWS.ru писал, что санкции не дают результата, их перманентность вызывает опасения за будущее отношений России и ЕС, заявил в ходе выступления на открывшемся 22 октября XIII Евразийском экономическом форуме бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram