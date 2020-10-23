Набиуллина: Россия привыкла жить в условиях санкций

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Политолог Яков Кедми словами из басни русского писателя Ивана Крылова оценил отношения РФ и Европы. Речь идёт о произведении «Слон и Моська». По мнению эксперта, антироссийский курс Старого Света обнажил его слабость, причём не только физическую, но и умственную.

Европа к старости слаба мозгами стала, — перефразировал великого поэта собеседник портала «Царьград», имея в виду басню «Мартышка и очки». Также он сравнил Кремль и Европу с героями Крылова. При...