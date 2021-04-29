«На Путина молиться должны»: Соловьёв припугнул британцев СССР

https://static.news.ru/photo/c4423e50-a95b-11eb-8611-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв во время своего вечернего шоу обсудил с экспертами, как дальше России взаимодействовать со странами, которые развернули против неё агрессивную деятельность.

Владимир Жириновский заявил, что в последнее время особенно накаляют обстановку страны Восточной Европы. Несмотря на все попытки России договориться мирно, в этих государствах продолжают активную антироссийскую риторику. Поэтому глава ЛДПР предложил задуматься о военном решении сложившейся ситуации.

Другой российский политик и писатель Захар Прилепин сказал, что, хоть он и не сторонник военных конфликтов, России, возможно, стоит вести более серьёзную деятельность на территории этих государств.

Один батальон русских людей выносит мозги сразу всей Америке, без всяких ядерных ракет, — отметил он.

На этом месте Соловьёв его прервал и сказал, что однажды беседовал с очень высокопоставленным британцем.

Я ему говорю, вы на Путина молиться должны. В советское время с тем количеством людей, которое зашло в Европу и Великобританию из Азии... Нам бы туда отправить тысяч 5–10 прошедших подготовку бойцов, у вас бы такое началось. Скажите спасибо, что мы ничего подобного не делаем и даже в этом направлении не думаем, — пересказал телеведущий свою беседу с британцем.

Накануне NEWS.ru писал, что Соловьёв пошутил «в стиле Гордона» на тему системы SWIFT, а также отдельно высказался и по поводу инициативы европейских парламентариев о прекращении строительства «Северного потока — 2», отметив, что они наверное забыли, что в проект вложены в первую очередь европейские деньги.