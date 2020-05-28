Вместе с кривой заболеваемости коронавирусом в России стала снижаться и тревожность жителей страны. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом эксперты считают, что о стабилизации говорить пока рано и тревожность приобретает «пульсирующий» характер. В то же время люди определились с тем, что их пугает сейчас сильнее всего: это больше не болезнь, а экономические проблемы.

Стабилизация неопределённости

ВЦИОМ, Российская ассоциация политконсультантов (РАПК) и федеральная экспертная сеть «Клуб регионов» опубликовали результаты совместного исследования, посвящённого уровню тревожности россиян на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и экономического кризиса. Они отмечают, что если ещё недавно уровень тревожности был выше, чем во время дефолта 1998 года или уличных боёв в Москве в 1993 году, то сейчас он снизился. В исследовании предложено считать максимально возможный уровень тревожности равным 10, а максимальный в прошлые периоды — равным 5. В мае ситуация оценивалась в 5,2 пункта, сейчас — всего в 4,6.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты отмечают, что за этот месяц люди стали относиться к происходящему более рационально, однако сама по себе ситуация всё ещё недостаточно стабильна. Некоторые склонны даже говорить не о снижении тревожности, а о «стабилизации неопределённости» в условиях перманентной фрустрации.

Иррациональное восприятие тревожности постепенно заполняется рациональным осознанием конкретных страхов. Вместо общей неопределённости и боязни будущего появляется понимание, где и что будет потеряно, — считает президент РАПК Алексей Куртов.

При этом сам по себе коронавирус отошёл на второй план. Ежедневные сводки от оперативного штаба больше не поражают воображение, и люди начинают обращать больше внимания на свои кошельки: 2/3 опрошенных уверены в том, что последствия пандемии ещё впереди, и ожидают худшего.

Тревожность становится пульсирующей. Это показывает, что рано говорить, что уровень тревожности и факторы, которые её определяют, стабилизировались, — констатировал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

При этом если раньше умы будоражили различные конспирологические теории о занижении реальной смертности властями, то теперь социальный опыт показывает, что катастрофы не случилось. Более того, многие принимают правила и считают, что соблюдение защитных мер гарантирует безопасность. И теперь в центре внимания оказывается надуманность проблемы. Более того, свежее исследование Высшей школы экономики показало, что 32,8% людей в России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной либо вообще придуманной ради чьих-то интересов.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Люди угрозу вируса не понимают, потому что реальных примеров не видят. И перестают на власть обращать внимание, — отметил кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского Иван Жуков.

Интересно, что на имидже властей ни улучшение ситуации, ни многочисленные меры поддержки населения никак не сказываются: привычно патерналистски настроенные россияне воспринимают действия властей как само собой разумеющееся. Более того, россияне считают эти меры недостаточными и не охватывающими всех, кому нужна помощь государства. Добавляют здесь градуса и региональные власти, которые зачастую не в состоянии обеспечить своевременные выплаты надбавок медикам и «президентских» дотаций, да ещё и склонны вводить дополнительные нелогичные ограничения вроде штрафов за сбор грибов в лесу. Кроме того, финансирование некоторых важных региональных программ урезается, а деньги направляются «на коронавирус», что дополнительно раздражает людей.

Воспользоваться той помощью, которая предлагается хозяйствующим субъектам, оказывается очень сложно. Доступна эта помощь каждому пятому в силу огромного количества документов и процедур. Плюс значительная часть предпринимателей выпала из числа получателей поддержки, — подчеркнул доктор политических наук Александр Васильев из Астраханской области.

Эксперты считают, что в текущей ситуации губернаторы-технократы должны отойти от привычного образа и удовлетворить запрос на «добрую власть»: быть более открытыми, общаться с жителями своих регионов напрямую и воздержаться от бессмысленных заявлений.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в разговоре с NEWS.ru отметил, что текущее снижение тревожности в случае второй волны коронавируса и каких-то ошибочных управленческих решений может на фоне неоправданных ожиданий привести к гораздо большей фрустрации.

Сергей Собянин (слева) Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Самый важный фактор — это то, что тенденции по неэффективной коммуникации ряда руководителей регионов вкупе с неадекватным принятием решений продолжились. Фактически получается, что тот же Собянин усиленно двигается в сторону максимальной агрессии со стороны москвичей, тем самым создавая почву не только и не столько для протестов, сколько для ощущения неадекватности власти в целом, что очень опасно. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Добромелов акцентирует внимание на том, что люди начинают привыкать нарушать указания властей, которые они считают нелогичными или неадекватными, из-за чего границы дозволенного могут очень сильно расшириться, и, привыкнув нарушать закон в малом, возможно, дальше люди всё больше привыкнут не повиноваться решениям органов власти в каких-то более серьёзных вещах.

Это деконструирует всю систему управления, самое главное — люди внутри этой системы начинают всё больше и больше ощущать себя её заложниками, когда они вынуждены отстаивать и исполнять решения, с которыми они внутренне не согласны, которые они считают просто вредными. И самое главное, они понимают, почему тот же Сергей Семёнович принимает те или иные решения. Что в них нет никакой логической или эпидемиологической составляющей, а есть только политическая борьба. А когда фактор политической борьбы ставится выше, чем потребности граждан, такая система управления начинает стремительно деградировать, — сказал он.

Первую волну коронавируса России, похоже, удастся пережить относительно безболезненно. Во многом этому способствовал подкреплённый итальянским опытом страх, породивший согласие следовать требованиям властей. Сейчас, когда страх прошёл, удержать ситуацию под контролем будет намного сложнее. И это может навредить как самим людям, так и руководству страны.