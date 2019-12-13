https://static.news.ru/photo/84267b48-1d88-11ea-b2ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

XI Гайдаровский форум пройдёт в Москве 15–16 января 2020 года. Площадкой проведения станет РАНХиГС, а одной из тем — дискуссия об итогах десятилетия БРИКС.

Среди спикеров — управляющий директор Исследовательской группы БРИКС Мадлин Кох, содиректор Исследовательской группы БРИКС Джон Киртон и директор Национального комитета по исследованию БРИКС Бинод Сингх Аятшатру. Они обсудят вызовы, достижения и перспективы развития этой неформальной группы государств.

Мадлин Кох — содиректор Группы по исследованиям «Группы двадцати» Университета Торонто. Вместе с Джоном Киртоном она является соредактором серии публикаций по «Большой двадцатке», «Большой восьмёрке» и БРИКС, опубликованных Newsdesk Media. Она участвовала в каждом саммите G20 с 2008 года и в каждом саммите G7/8 с 1999 года.

Джон Киртон также является старшим научным сотрудником-нерезидентом в Институте финансовых исследований Чхеньяна при китайском университете Жэньминь. Он консультировал правительства Канады и России, Всемирную организацию здравоохранения и Панамериканскую организацию здравоохранения по вопросам участия и саммитов G7/8 и G20, международной торговли и устойчивого развития.

Бинод Сингх Аятшатру — известный интеллектуал в Индии и Китае. Прежде чем основать Институт БРИКС в Нью-Дели в 2015 году, он несколько лет преподавал в различных университетах Китая, в том числе в престижном Пекинском университете, где он читал лекции об индийской культуре и цивилизации. Помимо руководства исследовательской работой в Институте БРИКС, он также входит в консультативный совет проекта GIIC-GMR Kakinada SEZ.

Организаторы ХI Гайдаровского форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

NEWS.ru выступает главным информационным партнёром Гайдаровского форума.

БРИКС состоит из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИДов, министров финансов.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правления JP Morgan Chase International Якоб Френкель, вице-президент Huawei Technologies Эдвин Диндер и сооснователь Pine Island Capital Partners Клайд Таггл также выступят «на полях» XI Гайдаровского форума.