Мясо разрешат обеззараживать радиацией

https://static.news.ru/photo/23d2c88c-635a-11eb-b1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Некоторые продукты питания, включая мясо и птицу, могут разрешить обрабатывать радиацией. Законопроект, разрешающий применение ионизирующего излучения, будет рассмотрен во втором чтении весной.

Авторы проекта — председатели аграрных комитетов в Госдуме и Совфеде Владимир Кашин и Алексей Майоров уверяют, что ничего опасного в этом нет. И это один из современных, безопасных и эффективных способов обеспечения санитарно-эпидемиологической, карантинной и ветеринарной безопасности продуктов, сообщает «Парламентская газета».

Для проведения ионизирующего излучения продуктов нужно будет предусмотреть специальные места. Информация о товаре должна обязательно содержать сведения о том, что он был обработан радиацией, сказано в документе.

Госдума в июле прошлого года рассмотрела законопроект в первом чтении. Текст документа был скорректирован с учётом новой эпидемиологической ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр решено отменить, сообщили в Ассоциация банков России (АБР). Это объяснили тем, что радиоактивных банкнот в стране выявляют крайне мало.