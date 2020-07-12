«Мягко стелет, да жёстко спать»: Путин определил стиль отношений РФ с миром

https://static.news.ru/photo/9976412a-c433-11ea-ab64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внутриполитическая ситуация в США отражается на всей системе международных отношений, в том числе и на отношениях Москвы и Вашингтона, считает президент РФ Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что несмотря на остроту международной ситуации, Россия по-прежнему придерживается уважительного стиля в общении со всеми своими партнёрами.

То, что там происходит, — в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе — это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений. Ну и, конечно, негативно отражается на российско-американских отношениях, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Путин.

Президент считает, что защищая свои интересы, Россия не должна выглядеть, «как какие-то придурки, которым в руки попала бритва и они бегают и ей размахивают, да ещё и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями».

У нас в народе есть такое очень хорошее выражение: мягко стелет, но жёстко спать. Вот это, как мне кажется, — вполне наш стиль, — подчеркнул Путин.

Как писал NEWS.ru, ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к России, заявил ранее Владимир Путин. Он также выразил уверенность, что рано или поздно негатив в отношениях двух стран схлынет как пена. Президент напомнил хронологию событий на Украине в конце 2013 и в 2014 году. Он уточнил, что сначала произошёл госпереворот и захват власти, и только с этого момента «наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными». Путин подчеркнул, что «только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот».