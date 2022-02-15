«Мы готовимся защищать русских людей в Донбассе с оружием в руках»

Депутаты Госдумы 15 февраля приняли проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании суверенитета самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Парламентарии проголосовали за вариант документа, внесённый КПРФ и предполагающий направление обращения сразу главе государства, минуя Министерство иностранных дел. Направить обращение сначала в МИД предлагала «Единая Россия». Ситуацию в интервью NEWS.ru оценил депутат Госдумы и экс-премьер ДНР Александр Бородай (ЕР). Политик, теперь возглавляющий Союз добровольцев Донбасса, заявил о надвигающейся войне и обязанности россиян «чем-то жертвовать», чтобы жить в «сильной стране».

— Неожиданно депутаты приняли проект, внесённый КПРФ, а не «Единой Россией», у которой в парламенте большинство. Почему так получилось?

— Вы говорите, что это неожиданно — какую неожиданность вы в этом видите? Ситуация более-менее понятна. КПРФ выдвинула инициативу, инициатива была поддержана.

Вчера было заседание комитета по делам СНГ, на котором рассматривались два проекта постановления Государственной думы. Один — проект КПРФ, который предусматривал прямое обращение к президенту, второй, который был предложен депутатами [Виктором] Водолацким и [Артёмом] Туровым — это проект, который предусматривал предварительные консультации МИДа. Это обращение фактически к МИДу.

Александр Бородай Виталий Белоусов/РИА Новости

Как вы понимаете, подавляющее число депутатов, и я в их числе, решило, что второй проект затянет ситуацию. Вот, пожалуйста, результаты голосования. Оба проекта были вынесены на голосование, поскольку голоса в комитете разделились трое на трое.

— Значит ли это, что Путину нужно было реагировать как можно быстрее, в экстренном формате? Не было ли целесообразнее часть ответственности действительно отдать МИД?

— На мой взгляд, нет, не было бы целесообразно совершенно. Я считаю, что чем быстрее республики будут признаны, тем лучше будет для России в целом, не только для республик Донбасса.

— А как же Минские соглашения?

— Какие такие соглашения, скажите мне, пожалуйста? Что такое Минские соглашения? Это две бумаги, которые в своё время были подписаны, в том числе украинской стороной (напоминаю, что Россия не является стороной Минских соглашений). Но эти бумаги были много раз за прошедшее время дезавуированы официальными лицами Украины. Эти бумаги не существуют сейчас фактически даже с юридической точки зрения, потому что официальные лица Украины отказываются от из выполнения. Более того, всем людям, которые «в теме», с самого начала ясно, что Минские соглашения подписывались украинской стороной вынужденно и исключительно для создания передышки после тяжёлых военных поражений.

Напоминаю, что всё, чего достигла украинская армия за четыре года — три крупных разгрома. Южный и Иловайский котлы — это перед подписанием «Минска-1», а перед подписанием «Минска-2» они снова сделали попытку наступательной операции, которая закончилась Дебальцевским котлом. Соответственно, они подписывали соглашения только для того, чтобы обеспечить себе передышку после военных разгромов. Никогда ни на йоту, ни на грамм, ни на секунду они не собирались эти Минские соглашения выполнять, что откровенно демонстрировали.

Многоквартирный жилой дом, разрушенный в результате обстрелов во время боевых действий в городе Дебальцево Джон Траст/РИА Новости

А сейчас они достаточно откровенно готовятся к крупномасштабной наступательной операции в Донбассе. Скрыть эту информацию невозможно. Поэтому признание республик — важный шаг со стороны России, поскольку Россия всё равно будет вынуждена выступить на защиту республик Донбасса и русского населения Донбасса, которое в значительной степени является гражданами РФ. В какой-то мере не являются, но это не важно, потому что это всё равно наши люди.

— Что должно произойти, чтобы россияне начали защищать этих граждан, как я понимаю, с оружием в руках?

— Конечно [с оружием в руках]. Русские добровольцы готовятся к тому же самому. Напоминаю, я глава Союза добровольцев Донбасса, так мы готовимся к тому, чтобы выступить на защиту русских людей в Донбассе с оружием в руках.

Если отбросить дипломатические фразы, ситуация очень простая. Она заключается в следующем: есть Запад, который командует Украиной, Украина не имеет политической субъектности, это оккупированная территория — колония США. Запад решил обеспечить давление на Россию сначала путём политического шантажа, а теперь, видимо, силовым образом с помощью славянского пушечного мяса, которое называется Вооружённые силы Украины.

Фактически Россия оказывается в таком положении, когда её вынуждают воевать. Есть масса людей, которые считают, что надо бы как-то постараться, потерпеть, что-то уступить, потому что война — это очень плохо и недопустимо, мы должны войны избежать. На самом деле бесконечная политика уступок и оттягивания времени не приведёт к избеганию войны, её максимум удастся немного оттянуть. Это просто потеря времени для России.

— Что должно произойти, чтобы Россия начала вести боевые действия на территории Украины?

— Нет такой штуки, как территория Украины, для меня. Это несуществующее государство.

— Ну хорошо, в любом случае есть территория, которая называется Украиной. Что должно произойти, чтобы Россия начала вести там боевые действия? От кого надо защищать?

— Защищать от тех, кто сейчас воюет против Донбасса. Вы думаете, война когда-нибудь прекращалась за все эти годы, хоть на минуту? Нет. Кто скажет, что война была прекращена Минскими соглашениями, солжёт.

Каждый день в Донбассе убивали людей, в том числе российских граждан. Просто убивали их иногда с низкой интенсивностью, а иногда — с высокой. Когда-то одного человека, когда-то — пятерых, в каких-то случаях — десятерых. Но каждый день кого-то убивали. И не только военнослужащих, но и мирных жителей, в том числе детей, которых за эти годы в Донбассе погибло не так уж мало. От бомб, снарядов, мин и всего прочего. Они продолжали погибать все эти годы.

Просто часть общественного мнения, в первую очередь западного, но частично и российского, перестала на это обращать внимание. Мол, немного погибает, пусть продолжают погибать. А почему? Это такие же наши люди, такие же наши граждане.

Последствия обстрела в Донецке Ирина Геращенко/РИА Новости

Сейчас мы видимо достаточно существенную подготовку к большой наступательной операции со стороны Украины. Это означает прямой массовый геноцид русского населения Донбасса. Россия в этом случае естественно не может остаться в стороне.

— Какие есть признаки скорого наступления?

— Это давно и хорошо известно, я даже не понимаю, имеет ли смысл об этом говорить. На линии боевого соприкосновения в Донбассе создана огромная наступательного характера украинская группировка, порядка 130–150 тысяч человек. Соответственно, она готовится к наступательной войне.

Вплоть до того, что сейчас на некоторых участках фронта работают украинские машины разминирования, «Змеи Горынычи», которые готовят передний край к наступательным действиям, движению личного состава.

— Когда Украина начнёт предпринимать активные действия?

— Я за противника в данном случае думать не собираюсь. Они сейчас готовы, но в самое ближайшее время наступательная операция станет довольно затруднительной, просто потому что в Донбассе теплеет, будет плюсовая температура. Двигаться войскам исключительно по дорогам — в условиях современной войны это безумие. Распутица в Донбассе ранней весной такого характера, что там будет вязнуть и техника, не говоря о колёсах, если двигаться вне дорог.

Поэтому, возможно, наступательные действия будут отложены, пока земля не просохнет. А может и нет, потому что сейчас последний период, когда что-то возможно. Ну и потом они могут рассчитывать на то, что они нанесут очень массированные удары. Они это способны сделать, потому что, вы понимаете, как гусары Народной милиции Донбасса уступают противнику из живой силы и техники многократно, а поскольку у противника инициатива в руках, то на направлениях ударов они способны создать доминирующее превосходство в силе и технике. Поскольку территория относительно небольшая и проскочить её можно быстро, они могут рассчитывать на это.

— Как скоро необходимо подписать документ о признании ДНР и ЛНР?

— Как вы понимаете, такой документ подписывает президент. Я наставления и указания президенту Российской Федерации давать не готов.

— А по вашим ощущениям?

— Чем быстрее республики будут признаны, тем будет лучше. Я не исключаю, что этот шаг может как-то повлиять на мотивацию наших противников и заставить их ещё больше сомневаться в своей успешности. Но я в этом не уверен.

— Не может ли это спровоцировать, наоборот, активизацию военных действий?

— Активизация противника и так спровоцирована, поэтому не может. Сдержать теоретически может, но шансы очень невелики.

— А спровоцировать США на необдуманные действия?

— США с нами ведут войну. Просто они её ведут славянским пушечным мясом. США настроены на ликвидацию России как самостоятельного политического образования, как государства. Это довольно очевидно.

johnsonderman/flickr.com

Поэтому всё, что так называемые сторонники мира пытаются сделать, это создать какой-то вид, что они пытаются войну отменить. К сожалению, это невозможно. К сожалению, но это факт и с ним надо мириться. В войне участвует не одна сторона, а по крайней мере две. Если одна из сторон твёрдо настроена нанести удар и войну начать — война начнётся, невзирая на все дипломатические уступки, исключения и всё прочее.

Поэтому мы стоим перед неизбежностью войны. Начнётся она завтра, через два месяца или чуть позже — это не так уж принципиально. С нами решили воевать и использовать для этого наше по крови славянское пушечное мясо.

Все, кто пытается закрыть на это глаза, движимы психологией Смердякова — героя романа Достоевского «Бесы», который всегда сожалел, что Наполеон не завоевал Россию, а то такие были бы цивилизационные отношения. Вы знаете, если уж обращаться к историческим аналогиям, Советский Союз тоже мог бы капитулировать перед нацистской Германией в 1941 году. Нашлись бы люди, которые с миролюбивыми лицами говорили, что тем самым были спасены миллионы человеческих жизней. Ну да, спасены, только для того, чтобы стать рабами. Я думаю, что современная Россия, российская власть, российский президент и русский народ на это не пойдут, как в 1941 году не пошли наши предки, которых мы прославляем. Капитуляции не будет.

— Я так понимаю, за признанием ДНР и ЛНР логично их присоединение.

— Да. Это логичный шаг.

— Россия окажется под очередными санкциями, бюджет не выдержит — это тоже логичные последствия.

— Что значит «не выдерживает»? Во-первых, выдерживает, потому что у России создан большой запас прочности.

Во-вторых, мы под санкциями окажемся в любом случае, потому что санкции — это не наказание России за какие-то действия или их отсутствие, это наказание России за факт её существования. Это политика Запада традиционна по отношению к независимой России на протяжении многих сотен лет. Она применялась и во времена Российской империи, ничего удивительного в этом нет.

Не надо думать, что если мы как-то прогнёмся, то санкции кто-то отменит. Они всё равно будут. Вопрос стоит в другом: мы готовы жить в независимой, сильной стране, и для этого будем совершать какие-то усилия и даже чем-то жертвовать. Будем готовы, что за свои независимость и достоинство надо чем-то платить. Любые поступки имеют свою цену.

Или мы хотим капитулировать? Я не хочу капитулировать, депутаты Госдумы не хотят капитулировать. Уверен, российская власть и президент не желают капитуляции России, как и подавляющее большинство русских людей.