Москва призвала Вашингтон освободить российских заключенных из тюрем

https://static.news.ru/photo/cdbd762e-8a31-11ea-b415-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением. Она сообщила, что российское дипведомство обратилось к Вашингтону с просьбой освободить из тюрем заключенных, которые являются гражданами России. Причиной для такого решения стала вспышка коронавируса.

Масштабная вспышка заболевания среди заключенных, как мы понимаем, может произойти в любой момент и, честно говоря, вопрос об их судьбе мы ставим перед американской стороной сейчас уже в таком ежедневном режиме. И вновь призываем власти как можно скорее освободить по гуманитарным соображениям и Богдану Осипову, и Константина Ярошенко, а также всех россиян, которые находятся в этой стране под следствием или приговорены там к тюремным срокам, — отметила Захарова.

Также МИД РФ встревожен информацией об обнаружении коронавируса у заключенного в тюрьме «Данбери», где заключены Осипова и Ярошенко. Дипведомство уже направило в Госдеп письмо с требованием провести их обследование.

Как писал NEWS.ru, власти Нью-Йорка решили освободить 300 заключённых из тюрем на фоне коронавируса. Речь идёт о тех, кто совершил нетяжкие преступления.