Московское управление ФАС возглавила Екатерина Соловьева

https://static.news.ru/photo/bb64740a-8a18-11ea-9bd2-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Соловьева Фото: fas.gov.ru

Новым руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Москве стала Екатерина Соловьева. Соответствующий приказ ФАС России подписан 29 апреля.

До перехода на работу в антимонопольное управление Соловьева была замруководителя Департамента городского имущества города Москвы, говорится на официальном сайте столичного управления.

По образованию Екатерина Соловьева юрист. Она и ранее работала в ФАС, с 2006 по 2011 год, «пройдя путь от главного специалиста отдела экологии и природных ресурсов управления по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ Федеральной антимонопольной службы до заместителя руководителя УФАС России по Москве».

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