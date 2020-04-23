У недавнего митинга в столице Северной Осетии была одна особенность, которая не получила широкой огласки. А всё дело в том, что несколько сотен собравшихся, не желавших вести диалог с главой республики Вячеславом Битаровым, вдруг потребовали выдвижения в республиканские лидеры... Виталия Калоева, которому от имени народа было бы поручено сформировать временное правительство.

Да, того самого архитектора, обвинённого в убийстве авиадиспетчера Петера Нильсена. Последний был осуждён в Швейцарии и получил мягкий приговор — восемь лет лишения свободы по той причине, что его признали относительно вменяемым. Мы помним, что в авиакатастрофе, произошедшей по причине халатности швейцарских диспетчеров, Калоев потерял жену и двоих детей. И его поступок, лёгший в основу сразу нескольких фильмов (в России Калоева играл Дмитрий Нагиев, а в Голливуде — Арнольд Шварценеггер), рассматривался как проявление обычной человеческой мести.

Но на малой родине его всегда воспринимали как настоящего героя, символизирующего смелость, дерзость, волю и особое чувство справедливости. Популярность Калоева в народе быстро материализовалась в политике. Он был заместителем министра строительства, а ныне является депутатом владикавказского городского собрания, причём избран по списку «Единой России». Но в данном случае, видимо, личность превалирует над партийными цветами. Для широкого народного круга Калоев остаётся символом эдакой силовой справедливости, поскольку у нас в стране справедливость в понимании масс выше закона. И Калоев, который активно участвовал не так давно в митингах за закрытие вредного цеха «Электроцинка» во Владикавказе, как раз и символизирует этот взгляд.

Сам Виталий Константинович призвал земляков успокоиться и не подвергать свои жизни опасности. Но тенденция-то налицо. Спасать экономику в ситуации пандемии готовы призвать не видного экономиста или традиционного крепкого хозяйственника, а сильную, как считается, личность с обострённым чувством справедливости.

А такие народные герои есть почти в каждом субъекте России. Невольно на память приходит даже такой неоднозначный персонаж, как Анатолий Быков, якобы прозванный Толя Бык. Персонаж, который на каком-то этапе сумел подмять под себя цветную металлургию Красноярского края и которого сумели-таки посадить, чтобы это «приобретение» передать более близким к верховной власти людям. Всё дело в том, что Быков и после своих тюремных приключений вновь был избран в региональное Заксобрание, а его голос по-прежнему авторитетно звучит в крае. Земляки помнят его как своеобразную инстанцию, к которой можно было обращаться в случае любых затруднений, когда было бесполезно апеллировать к властям или полиции.

И решения Быкова опять-таки вписывались в понятие справедливости. Его ребята могли без шума угомонить наглого соседа или просто починить печку одинокой пенсионерке. И поток просителей шёл именно в приёмную Быкова, с которым не смогли ничего поделать сменявшие друг друга губернаторы. Он и нынешнего, Александра Усса, откровенно критикует, зная, что к его голосу прислушиваются и в народе, и во власти.

Вряд ли можно назвать и Калоева, и Быкова, и даже екатеринбуржца Евгения Ройзмана современными Робин Гудами. Но их позиция явно импонирует землякам, и это происходит на фоне всё крепнущего запроса на сильную руку. Ту, что будет карать вне зависимости от толщины кошелька и высоких связей. Воздавать «всем сёстрам по серьгам». И такая тенденция должна нынешней власти дать серьёзную информацию к размышлению.