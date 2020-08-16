Мишустин возмутился срывом проекта рыбного терминала в Магадане

https://static.news.ru/photo/0a755a6c-e033-11ea-b507-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разобраться и найти виновных в срыве проекта реконструкции рыбного терминала в Магадане. Проект реконструкции должен быть готов уже четыре года, но дело не двигается с мёртвой точки.

Информацию о срыве проекта Мишустин воспринял с большим недоумением. Тем более, что деньги на проектно-сметную документацию и начало работ были выделены, но из-за срыва работ их перераспределили на другие цели, сообщает РИА Новости.

Кто виноват, найдём. Это будет решать соответствующая комиссия. Я поручения эти все оформлю, — сказал премьер, добавив, что сейчас порт больше похож на «кладбище кораблей».

В качестве примера Мишустин привёл рыбоперерабатывающее предприятие, которое он видел на Камчатке. Там тоже есть проблемы, но они решаются. Что касается терминала в Магадане, он должен быть построен несколько лет назад. Но подрядчик не справился с заданием.

Вспоминая известную притчу, можно двумя способами накормить: либо дать удочку, либо дать рыбу. У меня впечатление, что тут и удочки есть, и рыба есть, а результат какой-то совсем грустный только из-за того, что нет инфраструктуры, — заметил глава кабмина.

В ответ на это глава региона Сергей Носов сообщил, что власти готовы взяться за работу по восстановлению терминала. Мишустин взял с него обещание, что в случае передачи терминала из федеральной в региональную собственность его коллеги из правительства увидят в Магадане совершенно другую картину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что после возвращения из поездки по Дальнему Востоку расскажет президенту Владимиру Путину об инициативах, которые ему представили жители региона. По его словам, «инициатив было очень много».