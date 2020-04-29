Мишустин сократил число заместителей главы Минкомсвязи

https://static.news.ru/photo/275f7f66-8a31-11ea-baa2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Число заместителей главы Минкомсвязи уменьшено на одного — до восьми человек.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Такое количество заместителей у главы Минкомсвязи было и раньше, однако в феврале 2020 года Мишустин увеличил их число до девяти. Одновременно с этим он поручил кабмину подготовить предложения по оптимизации численности работников ведомств, передаёт ТАСС.

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