Мишустин сократил число заместителей главы Минкомсвязи

Число заместителей главы Минкомсвязи уменьшено на одного — до восьми человек.
Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Такое количество заместителей у главы Минкомсвязи было и раньше, однако в феврале 2020 года Мишустин увеличил их число до девяти. Одновременно с этим он поручил кабмину подготовить предложения по оптимизации численности работников ведомств,
Ранее NEWS.ru писал о том, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России расширило перечень системообразующих организаций в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций.
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