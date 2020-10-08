Мишустин прибыл в Армению для участия в заседании межправсовета ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/5374af94-0a07-11eb-8045-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: gov/vk.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Армению, где вместе с коллегами из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) примет участие в заседании межправительственного совета. Мероприятие состоится в спортивно-концертном комплексе в Ереване.

В ходе заседания главы правительств обсудят актуальные вопросы работы ЕАЭС, в том числе проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, регулирование трансграничной электронной торговли и ход исполнения актов союза.

Особое внимание участники заседания уделят санитарно-эпидемиологической ситуации и реализации Комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний в странах ЕАЭС.

Также Мишустин планирует встретиться в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и белорусским коллегой Романом Головченко.

Об итогах заседания межправсовета сообщит председатель ЕЭК Михаил Мясникович, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что решение о предоставлении Кубе статуса наблюдателя при Евразийском экономическом совете (ЕАЭС) могут принять до конца 2020 года. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мяcникович отметил, что комиссия выполнила все необходимые процедуры, чтобы поставить вопрос статуса Кубы на рассмотрение президентов стран, входящих в ЕАЭС.