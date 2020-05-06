Мишустин назначил нового замруководителя Рособрнадзора

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Бориса Чернышова.
Распоряжение премьер-министра о назначении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Чернышов с 2016 года занимал должность зампреда комитета Госдумы по образованию и науке. В 2018 году он вошёл в межведомственную рабочую группу по совершенствованию системы государственной регламентации образовательной деятельности при Рособрнадзоре.
Как писал NEWS.ru, в феврале Мишустин назначил Анзора Музаева временно исполняющим обязанности руководителя Рособрнадзора. В настоящее время Музаев всё ещё работает в качестве врио.
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