Мишустин назначил нового замруководителя Рособрнадзора

https://static.news.ru/photo/af46691e-8fa7-11ea-992c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Бориса Чернышова.

Распоряжение премьер-министра о назначении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Чернышов с 2016 года занимал должность зампреда комитета Госдумы по образованию и науке. В 2018 году он вошёл в межведомственную рабочую группу по совершенствованию системы государственной регламентации образовательной деятельности при Рособрнадзоре.

Как писал NEWS.ru, в феврале Мишустин назначил Анзора Музаева временно исполняющим обязанности руководителя Рособрнадзора. В настоящее время Музаев всё ещё работает в качестве врио.