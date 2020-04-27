Миронов предложил рассмотреть возможность отмены ЕГЭ в 2020 году

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ещё раз подумать над переносом единого государственного экзамена или, как вариант, рассмотреть возможность его отмены в этом году.
Что-то мне подсказывает, что 8 июня будет рановато. Но, как вариант, я считаю, что можно было бы выставить оценки по трём четвертям всем и на основании этих оценок просто сдавать вступительные экзамены в вуз, как это было и раньше, — заявилполитик в интервью NEWS.ru.
По его словам, если бы так случилось, то все бы увидели, что, «оказывается, можно и без ЕГЭ обойтись, и ничего в этом страшного нет».
Как писал NEWS.ru, Миронов раскритиковал Минпросвещения за неготовность к дистанционной форме обучения. По его мнению, она стала шоком для школьников, их родителей и педагогов и обучение в таком стрессовом режиме следует прекратить.
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