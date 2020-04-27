Миронов предложил рассмотреть возможность отмены ЕГЭ в 2020 году

https://static.news.ru/photo/95c1e570-7ab5-11e9-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ещё раз подумать над переносом единого государственного экзамена или, как вариант, рассмотреть возможность его отмены в этом году.

Что-то мне подсказывает, что 8 июня будет рановато. Но, как вариант, я считаю, что можно было бы выставить оценки по трём четвертям всем и на основании этих оценок просто сдавать вступительные экзамены в вуз, как это было и раньше, — заявилполитик в интервью NEWS.ru.

По его словам, если бы так случилось, то все бы увидели, что, «оказывается, можно и без ЕГЭ обойтись, и ничего в этом страшного нет».

Как писал NEWS.ru, Миронов раскритиковал Минпросвещения за неготовность к дистанционной форме обучения. По его мнению, она стала шоком для школьников, их родителей и педагогов и обучение в таком стрессовом режиме следует прекратить.