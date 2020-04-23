Минюст ускорил на год создание единого государственного правового портала

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Министерство юстиции РФ приняло решение об ускорении сроков запуска единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи. Об этом говорится в письме за подписью министра Константина Чуйченко, с текстом которого ознакомился NEWS.ru.

Первоначально опытная эксплуатация нового ресурса планировалась не ранее 2022 года, а полностью для граждан система должна была заработать лишь в 2023 году. Однако в Совете Федерации посчитали, что учитывая потребность граждан в получении качественной бесплатной юридической помощи и достоверной правовой информации, а также значительную вовлечённость субъектов РФ в работу по созданию региональных сегментов портала, сроки его создания необходимо сократить. В связи с этим глава комитета Андрей Клишас направил в Минюст предложение предусмотреть возможность рабочего использования портала уже с 2022 года.

По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирины Рукавишниковой, чем быстрее будут созданы все необходимые населению электронные ресурсы для получения актуальной и достоверной информации, тем проще и эффективнее наши соотечественники смогут защищать свои права.

Наша позиция услышана Минюстом, и в проекте постановления правительства РФ о создании портала сроки сокращены на целый год. В ситуациях, аналогичных сегодняшней, когда востребованными оказываются дистанционные услуги, а все мы так или иначе вынуждены учиться чему-то новому, оперативность решений имеет колоссальное значение. Тем более что портал предполагает не только предоставление проверенной правовой информации, но и непосредственную правовую помощь гражданам, — рассказала сенатор NEWS.ru.

Создание единого правового портала готовы поддержать и в Федеральной палате адвокатов (ФПА). Как отметил в разговоре с NEWS.ru статс-секретарь ФПА Константин Добрынин, с учётом перехода всех в онлайн, у этого портала огромный шанс обрести востребованность и оказать помощь гражданам с правовым просвещением.