Минобрнауки решило не переносить конец учебного года в вузах

Министерство высшего образования и науки России не станет требовать от российских вузов изменить учебные планы из-за пандемии коронавируса.
По вузам пока всё в штатном режиме. У нас же нет централизованного окончания учебного года, каждая образовательная программа заканчивается в своё время, начинаются практики, каникулы и так далее, — отметил замминистра Андрей Омельчук, который выступил в эфире «России 1».
Как писал NEWS.ru, с 28 марта в России действует объявленный президентом Владимиром Путиным режим нерабочих дней: глава государства призвал граждан к самоизоляции из-за COVID-19. Образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение или объявили досрочные каникулы.
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