Минобрнауки решило не переносить конец учебного года в вузах

По вузам пока всё в штатном режиме. У нас же нет централизованного окончания учебного года, каждая образовательная программа заканчивается в своё время, начинаются практики, каникулы и так далее, — отметил замминистра Андрей Омельчук, который выступил в эфире «России 1».