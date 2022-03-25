Минобороны РФ будет следить за поставками вооружения на Украину с Запада

Поставка вооружения западными странами на Украину является ошибкой, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской, пишет РИА Новости. По его словам, это способствует увеличению числа жертв, но никак не может повлиять на исход спецоперации. Рудской утверждает, что настоящая цель подобных поставок заключается не в поддержке Украины, а во втягивании её в затяжной военный конфликт.

Считаем огромной ошибкой поставки западными странами вооружений Киеву. Это затягивает конфликт, увеличивает количество жертв и не сможет повлиять на исход операции. Подлинная цель таких поставок — не поддержать Украину, а втянуть её в длительный военный конфликт «до последнего украинца», — сказал Рудской.

Ранее группа боевых российских вертолётов «Ночные охотники», состоящая из Ка-52 и Ми-28Н, в ночь на 25 марта уничтожила 24 единицы техники ВСУ, включая семь танков, пять БМП и три БТР. Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 51 военный объект Украины.

Напомним, что Минобороны РФ опубликовало на своём YouTube-канале кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов и бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52, а также интервью с военным лётчиком о боевых вылетах в первые дни событий на Украине. Широкий спектр средств поражения позволяет вертолётам уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших расстояниях в любое время.