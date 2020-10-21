Министр иностранных дел Азербайджана приедет в Москву для консультаций

https://static.news.ru/photo/1dbcaa94-1378-11eb-8953-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов отправился в Москву для консультаций с российской стороной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

В настоящее время в столице России с краткосрочным рабочим визитом находится армянский коллега Байрамова Зограб Мнацаканян. Он планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как ранее писал NEWS.ru, в середине октября в Москве состоялась трёхсторонняя встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана. Её итогом стала договорённость о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, которая вступила в силу с 18 октября. Однако боевые действия в регионе продолжаются до сих пор.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.