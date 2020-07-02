Богоотступники: Милонов огорчился легализацией ЛГБТ-браков в Черногории

https://static.news.ru/photo/d44b40fa-bc6f-11ea-be95-fa163e074e61_660.jpg Владимир Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После легализации однополых браков Черногорию вряд ли можно считать православным государством. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Он усомнился, что подобные действия властей приведут к благосостоянию этой европейской страны.

Иуда Искариот тоже долго считал себя последователем Христа, но он его предал, когда стало выгодно. Черногория ничем не отличается. Ведь когда ты признаешь однополые браки, ты публично отрекаешься от Бога, — заявил Милонов в эфире НСН.

Он отметил, что ранее похожий опыт уже был и у других государств Евросоюза — Греции и Кипра. Там под давлением европейской общественности тоже «протащили эти нормы», напомнил парламентарий. При этом, добавил он, мнение населения не спрашивали: никакого голосования не было.

По поводу любых серьёзных изменений, которые меняют семейные ценности, необходимо проводить референдум, подчеркнул Милонов.

В качестве противовеса он указал на Россию и на голосование по поправкам к Конституции, где среди прочего была заявлена норма о том, что семья — это союз мужчины и женщины.

1 июля парламент Черногории принял закон об однополых партнёрствах. Согласно новым нормам, гомосексуальные пары смогут пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальные, за исключением усыновления детей. За принятие документа проголосовали 42 депутата при необходимом минимуме в 41 голос, пятеро выступили против.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал вызывающей уважение позицию тех европейских политиков, которые выступают против однополых браков. Он с удовлетворением отметил, что в Евросоюзе ещё есть политики, которые пытаются противостоять «агрессивному навязыванию всем и всюду ЛГБТ-повестки и беспощадному подавлению всякого инакомыслия на этот счёт».