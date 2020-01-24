Фото: Russian State Duma/Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина и главы компании «Россети» Павла Левинского состоится в пятницу, 24 января. Об этом на встрече с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что Путин в начале и конце каждого календарного года традиционно проводит встречи с руководителями российских системообразующих компаний и организаций. Беседа с Левинским станет одной из них. Глава...