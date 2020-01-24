Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Казахстан с деловым визитом. Политик отправится в Алма-Ату для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
Такая поездка планируется, —
приводитслова источника ТАСС.
Отмечается, что эта встреча может стать самым первым визитом главы правительства России в другую страну.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр России назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства. Распоряжение было опубликовано на сайте кабмина.
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