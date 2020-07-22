Говорят, после встречи в Минске Михаила Мишустина с Батькой у Александра Григорьевича случился гипертонический криз. Естественно, пресс-служба белорусского лидера бросилась такую «подрывную» информацию с жаром опровергать. Но очевидно, что Михаил Владимирович разговаривал с президентом союзной страны жёстко и аргументировано. Позволил увидеть некоторые перспективы двусторонних отношений, от призрака которых Лукашенко предпочитает отмахиваться, надеясь хоть как-то договориться.

Этот эпизод только подтвердил общую тенденцию: Мишустин не просто освоился в главном кабинете Белого дома, но держится настолько уверенно, что ни у кого уже не возникает иллюзий относительно временности его статуса премьера. Пожалуй, впервые с момента недолгого правления Евгения Примакова глава кабинета министров предлагает конструктивный отход от прежних целей и методов руководства. И совершить прорыв призывает не абстрактно, а с опорой на конкретные идеи, созвучные именно ХХI веку, а не материям конца XIX столетия с их иллюзиями насчёт уверенной руки рынка, который всё отрегулирует автоматически.

Russian Government/Global Look Press

Примечательно, что действительно Михаил Мишустин почти не ссылается на концепцию свободного рынка или финансовой стабилизации, которая ещё вчера казалась превыше всего. В его лексике преобладают воззрения продвинутого цифрового технократа, поборника постиндустриального общества. Только это постиндустриальное общество не образца восьмидесятых годов прошлого века, как результат третьей промышленной революции, сама концепция которого так раздражала советских идеологов. А в интерпретации Мишустина речь идёт уже о четвёртом или даже о пятом цифровом укладе экономики.

Это цифровизация как материальная сила развития, гарант максимальной прозрачности экономики, контроля над всеми процессами, очищенными от налёта излишней офшорности и анонимности. Ещё ведь памятно, как государство полгода не могло понять, кто же реально контролирует аэропорт Домодедово. Тем более что цифровая сфера в самой минимальной степени затронута контролем нашего олигархата и первых номеров российского списка Forbes. В идеале Мишустин уже олицетворяет курс на трансформацию всего общественного уклада на основе передовых технологий — цифровизации и искусственного интеллекта. Тот самый случай: мы говорим — цифровизация, подразумеваем — премьер. И наоборот, как сказал поэт.

И уже такое тождество не подразумевает быстрой смены декораций в Белом доме. Собственно, изначально, когда появилась информация о том, что новый глава правительства получил карт-бланш на формирование своего контингента вице-премьеров, в число которых он включил специалистов, выстраивавших с ним доказавшую свою эффективность налоговую цифровую систему, многим скептикам можно было бы и задуматься. Равно как и правильно воспринять реплику президента о том, что ему на пост премьера предложили три кандидатуры, а он сам сделал выбор в пользу Михаила Мишустина, который изначально не попал в поле зрения кремлёвских кадровиков.

Агентство «Москва»

Окончательно стало ясно, что Мишустиным не политическую паузу заполняют, а призывают его для проведения решительных реформ. В плане публичности Михаил Владимирович всех приятно удивляет, чему послужила доказательством его манера общения с встревоженной последними событиями Госдумой. Депутатов подкупила его мягкая манера общения, без нажима, налёта снисходительности, не говоря уже о свободном владении материалом без заглядывания в бумажки. По этой причине в конце его выступления раздались аплодисменты.

Так что, если и считать Мишустина «техническим премьером», то только в плане осуществления при нём реальных технологических прорывов в управлении. Как мы помним, рейтинг его популярности уже выше, чем у Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. Хотя пока это выглядит серьёзным авансом.