https://static.news.ru/photo/305a1cc8-540a-11ea-b12c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В МИД России выразили сомнения в том, что действующее руководство Украины способно прекратить конфликт в Донбассе.

Об этом говорится в комментарии ведомства «в связи с шестой годовщиной вооружённого госпереворота на Украине». В тексте говорится, что украинские избиратели дали оценку действиям «майданных» властей на прошлогодних президентских и парламентских выборах. Речь идёт о вотуме недоверия, выраженном правительству.

Новое руководство страны сумело тогда правильно уловить настроения в обществе, однако пока не может предложить ему альтернативу и фактически продолжает провальный курс своих предшественников, — говорится в комментарии.

Также в тесте говорится, что националисты стали «настоящими хозяевами Украины», так как поверили в свою безнаказанность. По мнению российского ведомства, они «диктуют властям свои условия». В комментарии сказано, что это вызывает сомнения в том, что действующее руководство страны способно прекратить войну в Донбассе и «преодолеть существующий раскол в обществе», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях сейчас спокойная и находится под контролем. Обострение не привело к смене позиций украинских военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.