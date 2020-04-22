МИД РФ упрекнул США в навязывании миру управляемого хаоса

https://static.news.ru/photo/41c9a640-84a7-11ea-a44c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США ведут политику по созданию в ряде регионов мира ситуации управляемого хаоса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Такую позицию он озвучил в ходе презентации доклада «Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России», передаёт ТАСС.

При этом, подчеркнул замглавы МИД, такие действия Соединённых Штатов видят также партнёры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам Рябкова, США не прекращают «безостановочные усилия <...> по фактическому подчинению отдельных суверенных стран и целых регионов своей воле».

Он также отметил, что конкуренция между крупными государствами за лидерство обостряется на фоне пандемии коронавируса, которая усиливает и ускоряет этот процесс. При этом Россия и Америка не конкурируют на постсоветском пространстве, писал NEWS.ru.