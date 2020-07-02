МИД РФ: Россия продолжит оказывать содействие примирению в Венесуэле

https://static.news.ru/photo/71f677b8-bc6e-11ea-b8b5-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия продолжит оказывать поддержку усилиям, направленным на достижение национального примирения в Венесуэле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Будем и далее оказывать всестороннее содействие венесуэльским друзьям, в том числе в интересах преодоления внутривенесуэльских разногласий, — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что власти латиноамериканской страны продолжают отстаивать право на самооопределение, несмотря на «беспрецедентное внешнее давление».

По словам Захаровой Россию и Венесуэлу связывают давние узы дружбы. Кроме того, эта страна является стратегическим партнёром РФ в Латинской Америке.

5 июля Венесуэла отмечает день независимости. Захарова адресовала правительству и народу республики «наилучшие пожелания» в связи с этим праздником.

В Боливарианской Республике 21 января 2019 года началось движение против лидера государства Николаса Мадуро после его присяги. Вскоре руководитель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно объявил себя президентом страны. Его поддержали ряд западных стран во главе США. В ответ Мадуро объявил его марионеткой Белого дома.

Ранее NEWs.ru писал, что британский кабмин однозначно признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Такое решение вынес Верховный суд Королевства во время тяжбы между лидером оппозиции и Мадуро о принадлежности свыше $930 млн в золотых слитках (общая масса — 31 тонна), находящихся в Банке Англии.