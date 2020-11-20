МИД РФ: российская делегация посетит Баку и Ереван

https://static.news.ru/photo/15cbab04-2b48-11eb-a3f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская межведомственная делегация в ближайшие несколько дней посетит с визитом Баку и Ереван, заявили в МИД РФ.

В ближайшие дни Ереван и Баку посетит российская межведомственная делегация, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

О деталях поездки дипломатов в столицы Азербайджана и Армении пока не говорится. Накануне МЧС РФ заявило, что отправит в Нагорный Карабах гуманитарные конвои и психологов. В операции задействуют 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.

Кроме того, специалисты связи подвижного пункта управления МЧС РФ вместе с местными спасателями оборудовали в Степанакерте на преобладающей высоте УКВ-ретранслятор для обеспечения группировки МЧС РФ надёжной радиосвязью. Также в соответствии с указанием главы Минобороны Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе сформировано пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ереване оппозиционные активисты перекрыли сразу несколько центральных улиц города с требованием отправить в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В настоящее время блокированы улицы Баграмяна и Маштоца, а также улицы Киевян и Мясникян.