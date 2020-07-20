МИД РФ прокомментировал международные учения Sea Breeze 2020 в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/50f94274-ca8e-11ea-b0b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.com

Активность НАТО в Черноморском регионе, а также учения Sea Breeze 2020 ослабляют региональную безопасность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

То, что делает НАТО, с нашей точки зрения, не укрепляет, а ослабляет региональную безопасность — эти учения и в целом политика НАТО в этом регионе, — заявил замглавы МИД РФ журналистам РИА Новости.

Дипломат напомнил, что существует Организация экономического сотрудничества, которая обладает всеми необходимыми ресурсами и структурами, чтобы стать драйвером экономического развития этого региона. Грушко отметил, что группировка «Блэксифор» объединяет военно-морские потенциалы прибрежных государств. На основе её элементов можно было создать региональную структуру безопасности.

Но действия НАТО разрушают эти структуры, ослабляют роль самих прибрежных государств в обеспечении безопасности, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил о старте международных учений в Чёрном море. Они продлятся с 20 июля по 26 июля. В них участвуют 27 кораблей, 19 самолётов, а также две тысячи человек личного состава из Болгарии, Испании, Норвегии, Румынии, Турции, Франции, Грузии, США и Украины. Организаторами учений являются Вашингтон и Киев.

NEWS.ru писал, что в Sea Breeze 2020 примет участие ракетный эсминец ВМС США Porter. C начала года эсминец уже заходил в воды Чёрного моря. В Шестом флоте ВМС США заявили, что присутствие корабля должно «усилить региональную стабильность».