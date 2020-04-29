МИД РФ призвал США и Иран проявлять сдержанность в Персидском заливе

Россия призвала США и Иран действовать в Персидском заливе, придерживаясь международных норм и правил, не используя агрессивную риторику и не поддаваясь на провокации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москве понятна резкая критика Тегерана в адрес американских военных из-за провокационных маневров в Персидском заливе недалеко от иранских берегов.
По её словам, стабильность в зоне Персидского залива является одним из ключевых факторов, влияющих на ситуацию в регионе.
В этой логике построена и наша известная инициатива о коллективной безопасности в регионе, — подчеркнула Захарова.
NEWS.ru писал, что США придерживаются политики управляемого хаоса в ряде регионов мира. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Америка пытается подчинить себе отдельные суверенные страны и целые регионы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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