МИД: РФ поддерживает предложения о гуманитарном перемирии в Ливии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что договорённости парижского саммита «нормандской четвёрки» пока не выполнены, для организации новой встречи на высшем уровне необходимо ещё «подготовить почву». Он посоветовал дождаться решений, которые примут главы МИД «четвёрки» во время видеосовещания 30 апреля.

Помимо министров идёт общение и в контактной группе, и по линии экспертов, но тем не менее пока приходится констатировать невыполнение договорённостей. Пока предстоит поработать, для того чтобы подготовить почву для...