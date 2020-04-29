МИД: РФ поддерживает предложения о гуманитарном перемирии в Ливии

Россия поддерживает предложения о гуманитарном перемирии в Ливии в связи с наступлением Рамадана. Об этом в четверг, 30 апреля, заявили в МИД РФ.
Накануне состоялся телефонный разговор замглавы МИД Михаила Богданова с главой МИД Ливии Абдельхади Аль-Хувейджем.
...Была выражена поддержка звучащим в Ливии призывам к гуманитарному перемирию в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Стороны также обсудили развитие военно-политической и гуманитарной обстановки в Ливии.
Как ранее писал NEWS.ru, Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила о прекращении боевых действий на территории страны.
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