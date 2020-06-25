МИД РФ ответил песней «Шалунья» на флаг ЛГБТ на посольстве США в Москве

https://static.news.ru/photo/799ac42e-b6e7-11ea-9ffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Embassy Moscow/facebook.com

Российский МИД в ироничной форме ответил на появление радужного флага ЛГБТ на здании посольства США в Москве. Представители внешнеполитического ведомства разместили в комментариях под постом о растяжке на странице диппредставительства в соцсети композицию знаменитого французского композитора Поля Мориа «Шалунья».

Песня, в частности, стала известна благодаря сценам в баре «Голубая устрица» в комедии «Полицейская академия». Сотрудники МИД РФ написали на английском языке обращение, в котором было обыграно слово gay. Оно имеет два значения — «весёлый» и «гомосексуальный». Также в комментарии очевидна аллюзия на лозунг предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Слоган гласил: «Сделаем Америку вновь великой!».

Для поддержания вашего жизнерадостного и весёлого настроения в столь сложное время для Америки, которая должна была стать снова великой, — написали в МИД РФ под постом посольства в Facebook.

Флаг ЛГБТ появился над диппредставительством 25 июня не случайно. Именно в этот день в 1978 году соответствующая растяжка появилась на параде в Сан-Франциско на День свободы.

Появление флага прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о жесте американского посольства, он заявил, что в России недопустимо нарушение закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший депутат Рады Владимир Олейник отреагировал на акцию ЛГБТ-активистов, когда они подняли на меч монумента «Родина-мать» радужный флаг. По его словам, эти действия могли оскорбить чувства обычных украинцев.

Ранее активисты организации KyivPride запустили дрон с радужным флагом. Коптер повис над памятником «Родина-мать». Визуально акция выглядела так, будто флаг ЛГБТ-сообщества повесили на меч статуи. Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин назвал идиотизмом эту акцию в Киеве.