МИД РФ назвал ущербной идею расширенного саммита G7

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Предложение провести расширенный саммита G7 («Большой семёрки») ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без участия Китая невозможно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В этой связи дипломат напомнил об инициативе Москвы по организации переговоров пятёрки Совета Безопасности ООН (Великобритания, КНР, РФ, США, Франция).

Это совершенно другой формат. И мы считаем, что в этом формате работа, в том числе по наиболее острым, актуальным, современным темам и вызовам оптимальна, — цитирует его ТАСС.

Рябков также назвал ошибочным заявление посла США в РФ Джона Салливана о подготовке контактов Кремля и Белого дома по поводу участия РФ в саммите «семёрки» и её роль в мероприятии.

Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведём <...> Это довольно странное заявление, которое, мягко говоря, вызвало у нас вопросы, — отметил замглавы МИД РФ.

Он добавил, что в ведомстве считают формат G7 «отмирающим» и далёким от современных процессов, и что существуют более перспективные и привлекательные во всех отношениях виды сотрудничества. Например: G20, БРИКС и ШОС.

G7 расширилась за счёт вхождения России в 1998 году. Но после того как в 2014 году Крым вошёл в состав РФ, страны G8 отказались приехать на саммит G8 в Сочи.

В Группу семи на данный момент входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Саммиты G7 проходят каждый год по очереди в гостях у каждой страны — участницы клуба. У «семёрки», однако, нет устава, и она не основана на международном договоре. Кроме того, решения G7 носят характер намерений и не имеют обязательной силы.

Саммит G7 должен состояться в США в сентябре 2020 года. О намерении пригласить на него РФ, а также Австралию, Индию и Южную Корею американский лидер Дональд Трамп заявил около месяца назад. По его словам, участия Москвы требует здравый смысл.

Идею Трампа не поддержали в Великобритании, Канаде и Франции. Против этого также высказалась Украина. В Киеве заявили, что сам факт участия РФ даже в качестве гостя станет подтверждением верности её политики.

Как писал NEWS.ru, российский сенатор Алексей Пушков похвалил Трампа за слова о возвращении Москвы в «Большую семёрку» и возобновлении работы группы в формате G8. Пушков назвал предложение американского лидера здравой и единственно верной мыслью. При этом канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность присоединения России к G8 из-за присоединения Крыма к России, что является «вопиющим нарушением международного права». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что возвращение России в «Большую восьмёрку» допустимо при соблюдении Минских соглашений.