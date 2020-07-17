МИД РФ назвал Берлин «застрельщиком и локомотивом» новых санкций против РФ

https://static.news.ru/photo/0ecc2b7a-c816-11ea-a364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва считает «плохой новостью» для отношений между РФ и Германией предложение ФРГ ввести против РФ санкции Евросоюза после хакерской атаки на Бундестаг в 2015-м, рассказал первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

По его мнению, в Кремле сожалеют, что Берлин выступил застрельщиком и локомотивом очередного витка рестрикций ЕС против РФ, пишет «Интерфакс».

Что касается повода для их введения, а именно так называемой «причастности» граждан России к осуществлению хакерской атаки на германский Бундестаг в мае 2015 года, то посольством России были запрошены в МИД ФРГ доказательства их вины. В поступившем от коллег ответе они ожидаемо не были предоставлены, — рассказал дипломат.

Он отметил, что Германия предоставила вместо фактов одни заверения, по которым немецкий суд «во всём разберётся правильно», и вероятные обвинения обретут юридическую форму. Титов назвал такую логику порочной. Сотрудник дипведомства считает, что у европейских партнёров «не всё сходится», иначе на каких основаниях санкции предлагают ввести до официального вердикта инстанции. Сотрудник МИД РФ подчеркнул, что Москва продолжает «переписываться» с Берлином по поводу рестрикций.

Открыты также к профессиональному диалогу с Берлином по проблематике кибербезопасности, с 2014 года замороженному германской стороной в одностороннем порядке под надуманными предлогами, — заявил Титов.

Он также призвал восстановить зарекомендовавший себя в прошлом отдельный формат межведомственных консультаций на высшем уровне по поводу международной информационной безопасности.

Как писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск гражданина РФ Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.

По данным Der Spiegel, хакеры из России получили доступ к большому количеству электронных писем приёмной канцлера Германии Ангелы Меркель в её избирательном округе. Сама Меркель заявила, что эта ситуация причиняет ей боль.