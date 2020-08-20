МИД РФ: Латвии не стоит зацикливаться на исторических обидах

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Россия призывает латвийскую сторону не зацикливаться на исторических обидах, а заниматься развитием двусторонних отношений. С таким заявлением в четверг, 20 августа, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она сообщила, что не так давно жители Латвии отметили 100-летнюю годовщину с момента подписания Рижского мирного договора между странами. Однако власти прибалтийского государства и на этот раз не упустили возможность грубо навязать однобокую трактовку исторических событий, направленную на нагнетание антироссийской истерии.

Мы призываем латвийскую сторону отказаться от комплекса исторических обид, сконцентрироваться на снятии известных раздражителей и поиске точек соприкосновения, — цитирует Захарову ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Латвия и Россия связаны исторически и географически, поэтому выстраивание двусторонних отношений на принципах добрососедства и взаимоуважения отвечает интересам народов обоих государств.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел РФ осудило запрет на вещание семи телеканалов Russia Today в Латвии. Об этом на брифинге 2 июля заявила Захарова.

По её словам, власти Латвии ввели запрет, так как думали, что телеканалами руководит журналист Дмитрий Киселёв, в отношении которого введены европейские санкции. Захарова напомнила, что структура носит юридический статус автономной некоммерческой организации и руководит ею Маргарита Симоньян.