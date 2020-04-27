МИД прокомментировал слухи о российском отравителе в Чехии

https://static.news.ru/photo/60f925a0-88c5-11ea-ac4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о попытке российских спецслужб отравить чешских политиков. Она назвала эти данные «фейком» и «вбросом».

Мы сейчас видим очередные вбросы, которые пошли по СМИ. Пусть европейские структуры обратят внимание на эту очередную порцию какого-то фейка, дезинформации, вбросов, — цитирует Захарову РБК.

По её словам, информация, которая поступила от чешской стороны, требует доскональной проверки фактов.

Такие вещи не могут оставаться безнаказанными и без внимания журналистского сообщества. Очень хочется, чтобы скрупулезно были выявлены источники этой информации, кто её вбросил и растиражировал, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал о другом заявлении Захаровой. Официальный представитель МИД припомнила Джону Болтону и американским СМИ фейк о России.