Политика

МИД прокомментировал слухи о российском отравителе в Чехии

23:24, 27 апреля 2020 15
Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о попытке российских спецслужб отравить чешских политиков. Она назвала эти данные «фейком» и «вбросом».

Мы сейчас видим очередные вбросы, которые пошли по СМИ. Пусть европейские структуры обратят внимание на эту очередную порцию какого-то фейка, дезинформации, вбросов, — цитирует Захарову РБК.

По её словам, информация, которая поступила от чешской стороны, требует доскональной проверки фактов.

Такие вещи не могут оставаться безнаказанными и без внимания журналистского сообщества. Очень хочется, чтобы скрупулезно были выявлены источники этой информации, кто её вбросил и растиражировал, — подчеркнула она.  

Ранее NEWS.ru писал о другом заявлении Захаровой. Официальный представитель МИД припомнила Джону Болтону и американским СМИ фейк о России.

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