Захарова: позиции РФ и Ирана по Карабаху совпадают

https://static.news.ru/photo/1284aee2-1490-11eb-b8ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мнение властей Ирана и России по конфликту в Нагорном Карабахе совпадает, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, обе стороны считают, что перемирию нет альтернатив в данном вопросе.

Она отметила, что эту тему представители государств обсуждали много раз как на высшем, так и на высоком уровне.

Мы констатируем совпадение позиций сторон по ключевым моментам урегулирования ситуации, в частности по самому главному на нынешнем этапе: по безальтернативности перемирия и началу переговорного процесса. Знаем, что в Тегеране поддерживают и высоко ценят соответствующие ежедневные усилия России как в национальном качестве, так и в рамках Минской группы ОБСЕ, — подчеркнула она.

Представитель ведомства отметила, что РФ продолжит обсуждать с Ираном ситуацию и учитывать мнение Тегерана в этом вопросе.

Иран имеет непосредственную границу в зоне конфликта, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе и заявил, что, несмотря на московские договорённости, добиться перемирия пока не удалось.

Глава государства отметил, что РФ всегда имела тесные связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном, а Баку и Ереван для Москвы являются равными партнёрами.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.