МИД Британии: российская разведка точно пыталась украсть данные о вакцине

https://static.news.ru/photo/a1c8519a-c9ad-11ea-bb49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб рассказал о попытке российских хакеров украсть информацию о вакцине от коронавируса. По его словам, Лондон совершенно уверен в причастности спецслужб РФ к этой операции.

Он отметил, что это делалось для получения выгоды от идущей научно-исследовательской деятельности или с целью подрывной работы, передаёт Sky News.

Мы расцениваем это как часть более широкого систематического подхода к киберсфере со стороны России в то время, когда весь мир объединяется и старается победить COVID-19, в том числе найти глобальное решение по вакцине. Я думаю, что это возмутительно и достойно осуждения, то, что правительство России вовлечено в эту деятельность, — подчеркнул он.

Руководитель МИД отметил, что Соединённое Королевство и его союзники стараются информировать организации о защите от таких нападений, а также указать на действия РФ. Он выразил надежду на изменение поведения Кремля. Он отметил, что Россия является ведущим членом международного сообщества и постоянным членом Совбеза ООН, а значит, должна быть вовлечена в усилия всего мира по сотрудничеству.

Мы привлечём Россию к ответственности и добьёмся того, что мир узнает о том, как неблаговидно она ведёт себя, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Британия заподозрила Россию в попытке кражи наработок, связанных с созданием вакцины от коронавируса. Как отметили в Центре кибербезопасности Соединённого Королевства, связанные с Москвой хакеры пытались украсть данные британских специалистов, а также учёных из США и Канады. Речь идёт, в частности, о группе APT29, занимающейся кибершпионажем.

Утверждается также, что такой же версии придерживается Агентство по национальной безопасности США. Во время атак хакеры, предположительно, использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail.