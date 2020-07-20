МИД Британии: российская разведка точно пыталась украсть данные о вакцине

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб рассказал о попытке российских хакеров украсть информацию о вакцине от коронавируса. По его словам, Лондон совершенно уверен в причастности спецслужб РФ к этой операции.
Он отметил, что это делалось для получения выгоды от идущей научно-исследовательской деятельности или с целью подрывной работы,
Мы расцениваем это как часть более широкого систематического подхода к киберсфере со стороны России в то время, когда весь мир объединяется и старается победить COVID-19, в том числе найти глобальное решение по вакцине. Я думаю, что это возмутительно и достойно осуждения, то, что правительство России вовлечено в эту деятельность, — подчеркнул он.
Руководитель МИД отметил, что Соединённое Королевство и его союзники стараются информировать организации о защите от таких нападений, а также указать на действия РФ. Он выразил надежду на изменение поведения Кремля. Он отметил, что Россия является ведущим членом международного сообщества и постоянным членом Совбеза ООН, а значит, должна быть вовлечена в усилия всего мира по сотрудничеству.
Мы привлечём Россию к ответственности и добьёмся того, что мир узнает о том, как неблаговидно она ведёт себя, — заключил он.
Ранее NEWS.ru писал, что Британия заподозрила Россию в попытке кражи наработок, связанных с созданием вакцины от коронавируса. Как отметили в Центре кибербезопасности Соединённого Королевства, связанные с Москвой хакеры пытались украсть данные британских специалистов, а также учёных из США и Канады. Речь идёт, в частности, о группе APT29, занимающейся кибершпионажем.
Утверждается также, что такой же версии придерживается Агентство по национальной безопасности США. Во время атак хакеры, предположительно, использовали вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail.
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